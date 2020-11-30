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У районі на Волині єгері вилучили у мисливців дві рушниці

У районі на Волині єгері вилучили у мисливців дві рушниці
У Любешівському районі в неділю, 7-го лютого, єгерська служба провела рейд у мисливських угіддях.

Про це інформує ДП "Любешівське лісомисливське господарство".

Під час рейду вилучили мисливську рушницю у жителя села Невір, який полював у мисливських угіддях УТМР без відповідних документів. Також знайшли мисливську рушницю, яку залишила невідома особа та втекла з місця події.

Зброю передали до правоохоронних органів. Також склали один протокол за статтею 85 ч. 1 КУпАП за порушення правил полювання.

У районі на Волині єгері вилучили у мисливців дві рушниці
У районі на Волині єгері вилучили у мисливців дві рушниці

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Теги: мисливці, полювання, Волинь, рейд
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