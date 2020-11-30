У районі на Волині єгері вилучили у мисливців дві рушниці





Про це інформує ДП "Любешівське лісомисливське господарство".



Під час рейду вилучили мисливську рушницю у жителя села Невір, який полював у мисливських угіддях УТМР без відповідних документів. Також знайшли мисливську рушницю, яку залишила невідома особа та втекла з місця події.



Зброю передали до правоохоронних органів. Також склали один протокол за статтею 85 ч. 1 КУпАП за порушення правил полювання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі в неділю, 7-го лютого, єгерська служба провела рейд у мисливських угіддях.Про це інформує ДП "Любешівське лісомисливське господарство".Під час рейду вилучили мисливську рушницю у жителя села Невір, який полював у мисливських угіддях УТМР без відповідних документів. Також знайшли мисливську рушницю, яку залишила невідома особа та втекла з місця події.Зброю передали до правоохоронних органів. Також склали один протокол за статтею 85 ч. 1 КУпАП за порушення правил полювання.

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