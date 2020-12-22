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У Карпатах випало понад метр снігу

У Карпатах випало понад метр снігу
У високогір’ї Карпат середній покрив снігу сягає 132 см.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«У високогір’ї Карпат середній покрив снігу сягає 132 см, на майданчику високогірної метеостанції Пожижевська наразі фіксують 81 см снігу», - розповів Фригович.

За його словами, опади на Прикарпатті очікують ще упродовж двох днів. Тоді прогнозують хуртовини і снігові замети. З п’ятниці температура повітря буде знижуватись. На Прикарпатті очікують 15-18 морозу, у високогір’ї Карпат – до 20 з позначкою мінус.

За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, у зв’язку з відлигою з переходом у хуртовину 9 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Оголошено штормове попередження.

Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул (на північному заході) і Данцер (Данціж) (на південному сході). Висота 1822 м.


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Теги: Карпати, снігопади
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