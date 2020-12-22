У Карпатах випало понад метр снігу





Про це кореспонденту Володимир Фригович.



«У високогір’ї Карпат середній покрив снігу сягає 132 см, на майданчику високогірної метеостанції Пожижевська наразі фіксують 81 см снігу», - розповів Фригович.



За його словами, опади на Прикарпатті очікують ще упродовж двох днів. Тоді прогнозують хуртовини і снігові замети. З п’ятниці температура повітря буде знижуватись. На Прикарпатті очікують 15-18 морозу, у високогір’ї Карпат – до 20 з позначкою мінус.



За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, у зв’язку з відлигою з переходом у хуртовину 9 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Оголошено штормове попередження.



Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул (на північному заході) і Данцер (Данціж) (на південному сході). Висота 1822 м.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У високогір’ї Карпат середній покрив снігу сягає 132 см.Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології«У високогір’ї Карпат середній покрив снігу сягає 132 см, на майданчику високогірної метеостанції Пожижевська наразі фіксують 81 см снігу», - розповів Фригович.За його словами, опади на Прикарпатті очікують ще упродовж двох днів. Тоді прогнозують хуртовини і снігові замети. З п’ятниці температура повітря буде знижуватись. На Прикарпатті очікують 15-18 морозу, у високогір’ї Карпат – до 20 з позначкою мінус.За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, у зв’язку з відлигою з переходом у хуртовину 9 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Оголошено штормове попередження.Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора, між вершинами Брескул (на північному заході) і Данцер (Данціж) (на південному сході). Висота 1822 м.

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