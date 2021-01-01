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9 лютого на Волині: гортаючи календар

9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження журналіст Василь Бідун (на фото).

Свої іменини 9 лютого святкують Іван, Йосип, Дмитро, Петро.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо здоров’я, радості від життя та достатку.

Також 9 лютого – Міжнародний день стоматолога. Тож вітаємо людей цієї професії, зичимо їм успіхів у роботі.

Древні «стоматологи» використовували прототип першої бормашини ще 9 тисяч років тому. Таке несподіване відкриття зробили вчені з США та Франції. Дослідивши знайдені в пакистанській провінції Белуджістан останки людей, що жили в 6-4 століттях до нашої ери, вони виявили в деяких зубах зроблені за життя майже ідеальні отвори діаметром 1-3 міліметри і глибиною до 3,5 міліметрів.

Про мистецтво древніх «стоматологів» свідчить і той факт, що в ряді випадків просвердлені важкодоступні корінні зуби, причому один з отворів знаходився з внутрішньої сторони щелепи.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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