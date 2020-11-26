У Луцьку до Дня Валентина для молоді організовують «швидкі побачення»
Сьогодні, 16:19
У Луцьку напередодні Дня святого Валентина проводять захід для молоді.⠀
Про це йдеться на сайті Луцькради.
В програмі:
- нові знайомства в формі коротких побачень;
- сучасна українська музика;
- танці;
- веселі ігри;
- смачна їжа
Запрошують всіх охочих знайти собі пару 12 лютого о 17:00 в Passage Interdit (Набережна, 42)
Реєстрація для хлопців cutt.ly/1knwLQt
Реєстрація для дівчат cutt.ly/OknwKqz
Реєстрація триває до 11 лютого. Кількість місць – обмежена.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
В програмі:
- нові знайомства в формі коротких побачень;
- сучасна українська музика;
- танці;
- веселі ігри;
- смачна їжа
Запрошують всіх охочих знайти собі пару 12 лютого о 17:00 в Passage Interdit (Набережна, 42)
Реєстрація для хлопців cutt.ly/1knwLQt
Реєстрація для дівчат cutt.ly/OknwKqz
Реєстрація триває до 11 лютого. Кількість місць – обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В масках і на відстані 1,5м))
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