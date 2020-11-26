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У Луцьку до Дня Валентина для молоді організовують «швидкі побачення»

У Луцьку до Дня Валентина для молоді організовують «швидкі побачення»
У Луцьку напередодні Дня святого Валентина проводять захід для молоді.⠀

Про це йдеться на сайті Луцькради.

В програмі:

- нові знайомства в формі коротких побачень;

- сучасна українська музика;

- танці;

- веселі ігри;

- смачна їжа

Запрошують всіх охочих знайти собі пару 12 лютого о 17:00 в Passage Interdit (Набережна, 42)

Реєстрація для хлопців cutt.ly/1knwLQt

Реєстрація для дівчат cutt.ly/OknwKqz

Реєстрація триває до 11 лютого. Кількість місць – обмежена.


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Теги: молодь, День Валентина
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Коментарі 1
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