У Луцьку до Дня Валентина для молоді організовують «швидкі побачення»





Про це йдеться на сайті Луцькради.



В програмі:



- нові знайомства в формі коротких побачень;



- сучасна українська музика;



- танці;



- веселі ігри;



- смачна їжа



Запрошують всіх охочих знайти собі пару 12 лютого о 17:00 в Passage Interdit (Набережна, 42)



Реєстрація для хлопців cutt.ly/1knwLQt



Реєстрація для дівчат cutt.ly/OknwKqz



Реєстрація триває до 11 лютого. Кількість місць – обмежена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку напередодні Дня святого Валентина проводять захід для молоді.⠀Про це йдеться на сайті Луцькради.В програмі:- нові знайомства в формі коротких побачень;- сучасна українська музика;- танці;- веселі ігри;- смачна їжаЗапрошують всіх охочих знайти собі пару 12 лютого о 17:00 в Passage Interdit (Набережна, 42)Реєстрація для хлопців cutt.ly/1knwLQtРеєстрація для дівчат cutt.ly/OknwKqzРеєстрація триває до 11 лютого. Кількість місць – обмежена.

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