На озеленення Луцька передбачають 8 мільйонів





Відповідний тендер оголосили на платформі



Зокрема, як йдеться у документах, у місті планують висадити 1500 кущів, 100 дерев не менше 2 метрів та 30 дерев висотою не менше 3 метрів. Також засадять квітами міські квітники та підвісні горщики-термочаші на вулицях Лесі Українки, Братковського, проспекті Волі, перетині проспекту Василя Мойсея та проспекту Перемоги, на Театральному майдані.



Окрім того, переможець торгів зобов'язаний буде доглядати за рослинами і деревами та здійснювати їх полив. Очікувана вартість усіх робіт - 8,1 мільйона гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень на території Луцької міської громади передбачають витратити 8 мільйонів гривень.Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro Зокрема, як йдеться у документах, у місті планують висадити 1500 кущів, 100 дерев не менше 2 метрів та 30 дерев висотою не менше 3 метрів. Також засадять квітами міські квітники та підвісні горщики-термочаші на вулицях Лесі Українки, Братковського, проспекті Волі, перетині проспекту Василя Мойсея та проспекту Перемоги, на Театральному майдані.Окрім того, переможець торгів зобов'язаний буде доглядати за рослинами і деревами та здійснювати їх полив. Очікувана вартість усіх робіт - 8,1 мільйона гривень.

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