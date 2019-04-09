На озеленення Луцька передбачають 8 мільйонів
Сьогодні, 22:21
На послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень на території Луцької міської громади передбачають витратити 8 мільйонів гривень.
Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Зокрема, як йдеться у документах, у місті планують висадити 1500 кущів, 100 дерев не менше 2 метрів та 30 дерев висотою не менше 3 метрів. Також засадять квітами міські квітники та підвісні горщики-термочаші на вулицях Лесі Українки, Братковського, проспекті Волі, перетині проспекту Василя Мойсея та проспекту Перемоги, на Театральному майдані.
Окрім того, переможець торгів зобов'язаний буде доглядати за рослинами і деревами та здійснювати їх полив. Очікувана вартість усіх робіт - 8,1 мільйона гривень.
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Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Зокрема, як йдеться у документах, у місті планують висадити 1500 кущів, 100 дерев не менше 2 метрів та 30 дерев висотою не менше 3 метрів. Також засадять квітами міські квітники та підвісні горщики-термочаші на вулицях Лесі Українки, Братковського, проспекті Волі, перетині проспекту Василя Мойсея та проспекту Перемоги, на Театральному майдані.
Окрім того, переможець торгів зобов'язаний буде доглядати за рослинами і деревами та здійснювати їх полив. Очікувана вартість усіх робіт - 8,1 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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