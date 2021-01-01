На Волині через негоду сталось 8 аварій. ФОТО
Сьогодні, 16:27
На Волині 8 лютого (із 7 до 13 години) трапилося 8 автопригод.
Як повідомляли водії, вони не могли впоратися із керуванням через погодні умови та здійснювали зіткнення, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
На щастя, в автопригодах постраждалих немає. Тільки автомобілі зазнавали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
Правоохоронці зауважують, що чимало керманичів відмовлялися від допомоги патрульної поліції та скористалися європротоколом.
Волинські патрульні також проводять профілактичні бесіди з водіями вантажівок щодо погіршення погодних умов та обмежень в русі.
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Як повідомляли водії, вони не могли впоратися із керуванням через погодні умови та здійснювали зіткнення, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
На щастя, в автопригодах постраждалих немає. Тільки автомобілі зазнавали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
Правоохоронці зауважують, що чимало керманичів відмовлялися від допомоги патрульної поліції та скористалися європротоколом.
Волинські патрульні також проводять профілактичні бесіди з водіями вантажівок щодо погіршення погодних умов та обмежень в русі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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