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На Волині через негоду сталось 8 аварій. ФОТО

На Волині через негоду сталось 8 аварій. ФОТО
На Волині 8 лютого (із 7 до 13 години) трапилося 8 автопригод.

Як повідомляли водії, вони не могли впоратися із керуванням через погодні умови та здійснювали зіткнення, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

На щастя, в автопригодах постраждалих немає. Тільки автомобілі зазнавали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.

Правоохоронці зауважують, що чимало керманичів відмовлялися від допомоги патрульної поліції та скористалися європротоколом.

Волинські патрульні також проводять профілактичні бесіди з водіями вантажівок щодо погіршення погодних умов та обмежень в русі.

На Волині через негоду сталось 8 аварій. ФОТО
На Волині через негоду сталось 8 аварій. ФОТО


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Теги: негода, Волинь, аварії
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