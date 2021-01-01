На Волині через негоду сталось 8 аварій. ФОТО





Як повідомляли водії, вони не могли впоратися із керуванням через погодні умови та здійснювали зіткнення, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



На щастя, в автопригодах постраждалих немає. Тільки автомобілі зазнавали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.



Правоохоронці зауважують, що чимало керманичів відмовлялися від допомоги патрульної поліції та скористалися європротоколом.



Волинські патрульні також проводять профілактичні бесіди з водіями вантажівок щодо погіршення погодних умов та обмежень в русі.







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