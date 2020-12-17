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Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг
Рецепція у вигляді автомобіля «Волинянка», полиці, наповнені сувенірною продукцією, місця для відпочинку – такий вигляд відтепер має Центр туристичної інформації та послуг у Луцьку.

Нагадаємо, він був створений ще у 2009 році. Центр надає безкоштовні інформаційні послуги, безоплатно дає путівники, буклети, мапи міста, працівники проводять різноманітні тематичні екскурсії, тут випускають сувеніри, працює велопрокат. Наприкінці минулого року Центр туристичної інформації та послуг закрили на ремонт, а вже сьогодні, 8 лютого, представили оновлене приміщення.

За словами виконувачки обов’язків директора Центру туристичної інформації та послуг Ірини Харчук, окрім ремонту внутрішньої зали, повністю оновили фасад, замінили стелю, зробили освітлення, встановили проєктор та проєкційний екран для презентацій і тематичних кінопереглядів.

Начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська зазначила, що минулий рік був дуже складним для туристичної галузі всього світу. Посадовиця переконана: як тільки усі карантинні обмеження знімуть, туристи будуть активно відвідувати обласний центр Волині, адже у минулі роки їх кількість постійно збільшувалась. Катерина Теліпська розповіла, що оскільки у 2020 році управління туризму та промоції міста не могло реалізовувати заходи, хоч і було фінансування, то вирішили ці кошти спрямувати на ремонт Центру туристичної інформації та послуг.
Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, своєю чергою, наголосила, що міська влада активно працює над розкриттям туристичного потенціалу міста:

«Наше завдання – залучити у наше місто туристів. Із цією метою справляється управління туризму. І маємо таку «перлинку» - Центр туристичної інформації та послуг. Я була востаннє тут влітку, коли зайшла зараз, побачила абсолютно нове приміщення. Я розумію, що Луцьк – це європейське місто, де все сучасне та креативне».
Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг
Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Виконувачка обов’язків директора закладу Ірина Харчук розповіла, що під час ремонтних робіт Центр працював дистанційно. Вона каже: до установи постійно звертаються туристи та мешканці області, які хочуть дізнатися цікаву інформацію про туристичні об’єкти Луцька, режим їх роботи тощо. Очільниця Центру туристичної інформації та послуг повідомила й про те, що цього року планують розробити нові маршрути для екскурсій. Уже виготовили нову сувенірну продукцію – брендовані блокноти, ручки, а також календарі з нагоди 150-річчя з Дня народження Лесі Українки.
Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

«Цього літа нам вдалося запровадити продаж подарункових сертифікатів на різноманітні туристичні послуги. Ми підписали договори із представниками туристичного бізнесу міста для того, щоб реалізовувати їхні туристичні продукти на базі нашого центру. Це нічні театралізовані екскурсії, екскурсії-квести, дитячі квести, романтичні, спортивні побачення у «Луцькій Венеції», прогулянки на катері річкою Стир. У 2021 році ми будемо розширювати спектр наших послуг», - підкреслила вона.
Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Найближчим часом у Центрі туристичної інформації та послуг будуть продавати квитки у музеї, галереї, театри та навіть на залізничний транспорт. Також працівники закладу допомагатимуть туристам бронювати житло. Цікаво, що у Центрі планують працювати над туристичним CityCard.

«Це така картка туристу, яка дозволить зекономити, придбавши пакет туристичних послуг. Це будуть так само входи у галереї, музеї, театри. Також користування громадським транспортом. Цей проєкт дуже непростий, але будемо намагатись його втілити у життя», - привідкрила завісу Ірина Харчук.
Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

У кінці заходу начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська вручила нагороду від Національної туристичної організації України, яка відзначила Центр за дотримання протоколу безпечних подорожей.
Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Приємне відкриття: у Луцьку презентували оновлений Центр туристичної інформації та послуг

Головне зображення - зі сторінки керівниці управління туризму та промоції міста Луцькради Катерини Теліпської у фейсбуці.

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Теги: Центр туристичної інформації та послуг, Луцька міська рада, Луцьк, Ірина Харчук
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