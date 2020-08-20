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«Напилась ціла команда», - Федецький згадав, як його гол вивів «Карпати» у груповий етап Ліги Європи

«Напилась ціла команда», - Федецький згадав, як його гол вивів «Карпати» у груповий етап Ліги Європи
Волинянин Артем Федецький згадав, як забивав у ворота 16-разового чемпіона турецької футбольної Суперліги, 14-разова володаря Кубка Туреччини, Кубка УЄФА і Суперкубка УЄФА – стамбульського «Галатасараю».

Про це він розповів в інтерв’ю для журналіста Брутального футболу.

Як відомо, у сезоні 2010/2011 львівські «Карпати» грали стикові матчі за вихід в груповий етап Ліги Європи з «Галатасараєм». У матчі відповіді на останніх секундах Андрій Федецький зрівняв рахунок і цим самим вивів «Карпати» у груповий етап.

«Чи я напився сильно? (сміється – прим.). Та тоді напилась ціла команда. Можна було. Десь два дні святкували. Після матчу відразу поїхали в ресторан, в цивільних костюмах, які нам зробили. Керівництво, футболісти, персонал, були дійсно всі. Святкували до ранку. Така подія, відпочивали класно, ніхто не буянив. Раз в рік таке дозволено. Дійсно весь Львів святкував, досить довго. Був такий період, що не можливо було вийти на вулицю. Люди підбігали, обіймались, дякували. За дві хвилини матчу все змінилось з ніг на голову. Це нереальні емоції просто. Я зараз вам це говорю, то в мене мурашки по шкірі. Це залишилось в пам’яті на все життя», - розповів волинський футболіст.

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Теги: Волинь, спорт, футбол, Федецький
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Коментарі 2
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Він Артем чи Андрій?)))
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Якби не пили, то б виграли лігу європи))))
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