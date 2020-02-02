Луцький нацгвардієць – переможець кубка Волині з важкої атлетики
Сьогодні, 16:40
У суботу, 6 лютого, у Луцьку відбувся кубок Волинської області з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. У змаганнях взяли участь найсильніші важкоатлети області. Серед них – військовослужбовець військової частини 1141 Нацгвардії Олег Генсіровський.
Про це йдеться на офіційній сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.
У ваговій категорії до 96 кг луцький гвардієць здобув перше місце.
«Важкою атлетикою я займаюся з 2013 року. У 2019 році став майстром спорту. Тоді я успішно виступив у Коломиї на Чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів і виконав норматив майстра спорту України (зібравши у сумі 302 кг). Цього разу до змагань було важче готуватися, бо в Україні діяли жорсткі карантинні обмеження і тренуватися під наглядом тренера у спортзалі не завжди можна було. Але все ж таки на мій загальний результат це не вплинуло. Доводилося самому надолужувати, наполегливо тренуватися, щоб показати бажаний результат. І я це зробив», - розповів Олег Генсіровський.
Нині спортсмен готується до всеукраїнських змагань з важкої атлетики, що відбудуться на початку березня у Луцьку.
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Про це йдеться на офіційній сторінці військової частини НГУ м. Луцьк.
У ваговій категорії до 96 кг луцький гвардієць здобув перше місце.
«Важкою атлетикою я займаюся з 2013 року. У 2019 році став майстром спорту. Тоді я успішно виступив у Коломиї на Чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів і виконав норматив майстра спорту України (зібравши у сумі 302 кг). Цього разу до змагань було важче готуватися, бо в Україні діяли жорсткі карантинні обмеження і тренуватися під наглядом тренера у спортзалі не завжди можна було. Але все ж таки на мій загальний результат це не вплинуло. Доводилося самому надолужувати, наполегливо тренуватися, щоб показати бажаний результат. І я це зробив», - розповів Олег Генсіровський.
Нині спортсмен готується до всеукраїнських змагань з важкої атлетики, що відбудуться на початку березня у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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