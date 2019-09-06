У Луцьку просять по-новому організувати рух на перехресті
Сьогодні, 16:47
У Луцьку пропонують змінити схему руху на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола.
Про це йдеться у петиції до міської влади Ігоря Сидорчука.
Лучанин просить облаштувати відповідними дорожніми знаками (а в подальшому і розміткою) перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Чорновола аналогічно з перехрестям вулиць Рівненська та Електроапаратна.
"На першому світлофорі по напрямку руху встановити знак "Рух по смугах" - дві смуги прямо і одна направо (на вул. Чорновола). На другому світлофорі - одна смуга на ліво, дві - рух прямо. Як результат, отримаємо дві повноцінні смуги для руху прямо та окрему смугу для повороту на вул. Чорновола", - йдеться у петиції.
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Про це йдеться у петиції до міської влади Ігоря Сидорчука.
Лучанин просить облаштувати відповідними дорожніми знаками (а в подальшому і розміткою) перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Чорновола аналогічно з перехрестям вулиць Рівненська та Електроапаратна.
"На першому світлофорі по напрямку руху встановити знак "Рух по смугах" - дві смуги прямо і одна направо (на вул. Чорновола). На другому світлофорі - одна смуга на ліво, дві - рух прямо. Як результат, отримаємо дві повноцінні смуги для руху прямо та окрему смугу для повороту на вул. Чорновола", - йдеться у петиції.
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