У Луцьку просять по-новому організувати рух на перехресті





Про це йдеться у



Лучанин просить облаштувати відповідними дорожніми знаками (а в подальшому і розміткою) перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Чорновола аналогічно з перехрестям вулиць Рівненська та Електроапаратна.



"На першому світлофорі по напрямку руху встановити знак "Рух по смугах" - дві смуги прямо і одна направо (на вул. Чорновола). На другому світлофорі - одна смуга на ліво, дві - рух прямо. Як результат, отримаємо дві повноцінні смуги для руху прямо та окрему смугу для повороту на вул. Чорновола", - йдеться у петиції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пропонують змінити схему руху на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола.Про це йдеться у петиції до міської влади Ігоря Сидорчука.Лучанин просить облаштувати відповідними дорожніми знаками (а в подальшому і розміткою) перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Чорновола аналогічно з перехрестям вулиць Рівненська та Електроапаратна."На першому світлофорі по напрямку руху встановити знак "Рух по смугах" - дві смуги прямо і одна направо (на вул. Чорновола). На другому світлофорі - одна смуга на ліво, дві - рух прямо. Як результат, отримаємо дві повноцінні смуги для руху прямо та окрему смугу для повороту на вул. Чорновола", - йдеться у петиції.

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