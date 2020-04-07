Волинські поліцейські витягнули легковик зі снігового замету. ФОТО

Групи реагування патрульної поліції ГУНП посилено працюють на всіх автошляхах Волинської області та допомагають громадянам боротися з наслідками негоди.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Так, у Луцькому районі керманич Volvo не зміг проїхати по нерозчищеній дорозі та застряг у сніговому заметі. Поліцейські оперативно допомогли водію вивільнити авто із замету.Правоохоронці також забезпечують дотримання обмежень у русі великогабаритного транспорту та допомагають водіям вантажівок, яких ускладнення погодних умов спіткало у дорозі.У Нововолинську співробітники поліції на одній із вулиць помітили літню жінку з тростиною, яка не могла вільно йти по слизькій та заметеній снігом дорозі. Як виявилось, пенсіонерка прямувала до лікарні. Поліцейські допомогли громадянці безпечно дібратись до установи. На щастя, вони вчасно побачили жінку, тому травмувань вдалося уникнути.Нагадуємо, що негода не відступає. Синоптики у найближчі дні прогнозують значний сніг, хуртовини та ожеледицю. Вкотре закликають учасників дорожнього руху зважати на погодні умови, не виїжджати без потреби на дороги та надавати перевагу поїздкам у громадському транспорті.