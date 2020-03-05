Волинські рибалки – переможці Кубка з підльодного лову. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
Відкритий Кубок Рівненщини з підльодного лову риби на мормишку відбувся 7 лютого на рівненському озері Басів Кут. Там змагалося 46 рибалок з Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Запорізької областей та Києва.
Команда волинських рибалок здобула перемогу, повідомляє "Суспільне".
За Кубок Рівненської області із зимової риболовлі приїхали позмагатися 16 команд, кожна складається з трьох учасників.
"Треба опустити мормишку, яка прив'язана до жилки у воду, начепивши на мормишку мотиля і таким чином риба підходить, бачить мотиль. Мормишка для того, щоб мотиль подати до дна. Риба, як правило, біля дна знаходиться і вона хватає мотиль, ми підсікаємо і витягуємо. Але сьогодні – це дуже важка справа", – каже рибалка Петро Степчук, який участь у змаганнях бере участь п'ятнадцятий рік поспіль.
Крім рівненських команд, змагалися рибалки з Ковеля, Запоріжжя, Тернополя, Хмельницького й Києва.
"В нас огороджується зона змагань, кожна 100 на 100 метрів і кожен учасник отримує два прапорці, яким помічає свої лунки. До поміченої лунки не можна наближатися ближче, ніж на два метри іншому учаснику", – пояснює правила організатор змагань Іван Щевич.
Одне з найголовніших завдань у підготовці до зимової риболовлі – тепло одягнутися, адже турнір проходить у два тури впродовж шести годин.
"Відповідно білизна тепла, тому і не холодно. Тільки в пальці трішки холодно, а так комфортно. Мусимо бігати ... за рибою, але немає риби, видно, що мороз, і тому вона сіла і немає", – розповідає рибалка з міста Тернопіль Петро Шило.
Риба у водоймі є, але дуже капризна, бо не клює, – каже рибалка з міста Ковель Віталій Яцина.
Переміг у змаганнях тернополянин Павло Хвас, а у командному заліку – команда "Авто-Аптека" із Ковеля.
Кубок був своєрідною репетицією перед Кубком України з підльодного лову риби на мормишку, що планують провести в Рівному 14 лютого.
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Команда волинських рибалок здобула перемогу, повідомляє "Суспільне".
За Кубок Рівненської області із зимової риболовлі приїхали позмагатися 16 команд, кожна складається з трьох учасників.
"Треба опустити мормишку, яка прив'язана до жилки у воду, начепивши на мормишку мотиля і таким чином риба підходить, бачить мотиль. Мормишка для того, щоб мотиль подати до дна. Риба, як правило, біля дна знаходиться і вона хватає мотиль, ми підсікаємо і витягуємо. Але сьогодні – це дуже важка справа", – каже рибалка Петро Степчук, який участь у змаганнях бере участь п'ятнадцятий рік поспіль.
Крім рівненських команд, змагалися рибалки з Ковеля, Запоріжжя, Тернополя, Хмельницького й Києва.
"В нас огороджується зона змагань, кожна 100 на 100 метрів і кожен учасник отримує два прапорці, яким помічає свої лунки. До поміченої лунки не можна наближатися ближче, ніж на два метри іншому учаснику", – пояснює правила організатор змагань Іван Щевич.
Одне з найголовніших завдань у підготовці до зимової риболовлі – тепло одягнутися, адже турнір проходить у два тури впродовж шести годин.
"Відповідно білизна тепла, тому і не холодно. Тільки в пальці трішки холодно, а так комфортно. Мусимо бігати ... за рибою, але немає риби, видно, що мороз, і тому вона сіла і немає", – розповідає рибалка з міста Тернопіль Петро Шило.
Риба у водоймі є, але дуже капризна, бо не клює, – каже рибалка з міста Ковель Віталій Яцина.
Переміг у змаганнях тернополянин Павло Хвас, а у командному заліку – команда "Авто-Аптека" із Ковеля.
Кубок був своєрідною репетицією перед Кубком України з підльодного лову риби на мормишку, що планують провести в Рівному 14 лютого.
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