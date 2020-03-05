Волинські рибалки – переможці Кубка з підльодного лову. ВІДЕО





Команда волинських рибалок здобула перемогу, повідомляє



За Кубок Рівненської області із зимової риболовлі приїхали позмагатися 16 команд, кожна складається з трьох учасників.



"Треба опустити мормишку, яка прив'язана до жилки у воду, начепивши на мормишку мотиля і таким чином риба підходить, бачить мотиль. Мормишка для того, щоб мотиль подати до дна. Риба, як правило, біля дна знаходиться і вона хватає мотиль, ми підсікаємо і витягуємо. Але сьогодні – це дуже важка справа", – каже рибалка Петро Степчук, який участь у змаганнях бере участь п'ятнадцятий рік поспіль.



Крім рівненських команд, змагалися рибалки з Ковеля, Запоріжжя, Тернополя, Хмельницького й Києва.



"В нас огороджується зона змагань, кожна 100 на 100 метрів і кожен учасник отримує два прапорці, яким помічає свої лунки. До поміченої лунки не можна наближатися ближче, ніж на два метри іншому учаснику", – пояснює правила організатор змагань Іван Щевич.



Одне з найголовніших завдань у підготовці до зимової риболовлі – тепло одягнутися, адже турнір проходить у два тури впродовж шести годин.



"Відповідно білизна тепла, тому і не холодно. Тільки в пальці трішки холодно, а так комфортно. Мусимо бігати ... за рибою, але немає риби, видно, що мороз, і тому вона сіла і немає", – розповідає рибалка з міста Тернопіль Петро Шило.



Риба у водоймі є, але дуже капризна, бо не клює, – каже рибалка з міста Ковель Віталій Яцина.



Переміг у змаганнях тернополянин Павло Хвас, а у командному заліку – команда "Авто-Аптека" із Ковеля.



Кубок був своєрідною репетицією перед Кубком України з підльодного лову риби на мормишку, що планують провести в Рівному 14 лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкритий Кубок Рівненщини з підльодного лову риби на мормишку відбувся 7 лютого на рівненському озері Басів Кут. Там змагалося 46 рибалок з Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Запорізької областей та Києва.Команда волинських рибалок здобула перемогу, повідомляє "Суспільне". За Кубок Рівненської області із зимової риболовлі приїхали позмагатися 16 команд, кожна складається з трьох учасників."Треба опустити мормишку, яка прив'язана до жилки у воду, начепивши на мормишку мотиля і таким чином риба підходить, бачить мотиль. Мормишка для того, щоб мотиль подати до дна. Риба, як правило, біля дна знаходиться і вона хватає мотиль, ми підсікаємо і витягуємо. Але сьогодні – це дуже важка справа", – каже рибалка, який участь у змаганнях бере участь п'ятнадцятий рік поспіль.Крім рівненських команд, змагалися рибалки з Ковеля, Запоріжжя, Тернополя, Хмельницького й Києва."В нас огороджується зона змагань, кожна 100 на 100 метрів і кожен учасник отримує два прапорці, яким помічає свої лунки. До поміченої лунки не можна наближатися ближче, ніж на два метри іншому учаснику", – пояснює правила організатор змагань Іван Щевич.Одне з найголовніших завдань у підготовці до зимової риболовлі – тепло одягнутися, адже турнір проходить у два тури впродовж шести годин."Відповідно білизна тепла, тому і не холодно. Тільки в пальці трішки холодно, а так комфортно. Мусимо бігати ... за рибою, але немає риби, видно, що мороз, і тому вона сіла і немає", – розповідає рибалка з міста ТернопільРиба у водоймі є, але дуже капризна, бо не клює, – каже рибалка з міста КовельПереміг у змаганнях тернополянин, а у командному заліку – командаКубок був своєрідною репетицією перед Кубком України з підльодного лову риби на мормишку, що планують провести в Рівному 14 лютого.

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