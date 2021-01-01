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«Волинь» зіграє на міжнародному турнірі в Білорусі

«Волинь» зіграє на міжнародному турнірі в Білорусі
Футболісти «Волині» продовжать підготовку до весняної частини чемпіонату України міжнародними змаганнями.

10 лютого підопічні Василя Сачка вирушать на турнір під назвою «WinterCup-2021», що відбудеться у білоруському Бресті. Ігри змагань заплановані на 10-14 лютого, - йдеться на офіційному сайті клубу.

Серед учасників змагань – брестські «Динамо» та «Динамо Брест-1960», «Славія» із Мозиря, а також клуби «SeweFootballClub» (Кот-д’Івуар) та «NewEraFootballClub» (Нігерія).

Команди на турнірі розбили на дві групи по три команди. До групи «Волині» увійшли безпосередньо нещодавній чемпіон Білорусі – «Динамо», а також команда «SeweFootballClub». За графіком першу гру «Хрестоносці» проведуть 11 лютого о 13:30 за київським часом. Суперниками нашої команди будуть футболісти брестського «Динамо». Другий поєдинок буде зіграно 13-го лютого проти «SeweFootballClub» (початок о 11-00)

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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