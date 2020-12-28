Скільки маршруток у Луцьку не виїхали на рейси через снігопад. ВІДЕО





Про це розповів Володимир Степанов.



Через мороз у частини автобусів не завелися двигуни.



"Старі транспорті засоби, двигуни зовсім не придатні до експлуатації. Вони не можуть завестися. Два не виїхали на 3-й автобусний маршрут, три автобуси не виїхали на 9-й маршрут. Не вистачає машин на 25-му маршруті, з семи виїхало чотири автобуси", – каже начальник управління транспорту.



Є проблеми із громадським транспортом і в селах громади. Зі слів Володимира Степанова, не всі автобуси вийшли на маршрути у Заборольській ТГ. У селах Семаки та Одеради завадили руху перемети.



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Як розповів Суспільному водій маршрутного таксі № 19 Микола Марчук, ті автобуси, які завелися і вийшли на маршрут, їздять не за графіком. Рухатися дорогами міста важко через снігопад.



Негода вплинула також на графік руху тролейбусів. Як розповів директор підприємства електротранспорту Володимир Пуц, вийшли 42 тролейбуси, п'ять машин – у резерві.



Нагадаємо, 8 та 9 лютого на території Волині діє активний циклон із Балкан, який приніс з собою рясні снігопади, хуртовини, сильні пориви вітру, ожеледь та обмежену видимість.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 8 лютого на маршрути мало виїхати 162 автобуси, натомість курсує Луцькою громадою 140 машин.Про це розповів Суспільному начальник управління транспорту ЛуцькрадиЧерез мороз у частини автобусів не завелися двигуни."Старі транспорті засоби, двигуни зовсім не придатні до експлуатації. Вони не можуть завестися. Два не виїхали на 3-й автобусний маршрут, три автобуси не виїхали на 9-й маршрут. Не вистачає машин на 25-му маршруті, з семи виїхало чотири автобуси", – каже начальник управління транспорту.Є проблеми із громадським транспортом і в селах громади. Зі слів Володимира Степанова, не всі автобуси вийшли на маршрути у Заборольській ТГ. У селах Семаки та Одеради завадили руху перемети.Як розповів Суспільному водій маршрутного таксі № 19, ті автобуси, які завелися і вийшли на маршрут, їздять не за графіком. Рухатися дорогами міста важко через снігопад.Негода вплинула також на графік руху тролейбусів. Як розповів директор підприємства електротранспорту, вийшли 42 тролейбуси, п'ять машин – у резерві.Нагадаємо, 8 та 9 лютого на території Волині діє активний циклон із Балкан, який приніс з собою рясні снігопади, хуртовини, сильні пориви вітру, ожеледь та обмежену видимість.

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