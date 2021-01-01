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Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 лютого
У Волинській області завтар, 9 лютого, очікується хмарна погода. Вночі значний сніг, вдень без істотних опадів. Вночі слабка хуртовина. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Волинький гідрометцентр.

Температура у Волинські області: вночі 5-10º морозу, вдень 0-5º морозу

За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у вівторок, прогнозують також хмарну погоду. Нічний сильний сніг вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться, проте йтимуть ще слабше.

Температура у Луцьку: вночі 7-9º морозу, вдень 2-4º морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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