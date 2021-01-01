Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 лютого





Про це повідомляє Волинький гідрометцентр.



Температура у Волинські області: вночі 5-10º морозу, вдень 0-5º морозу



За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у вівторок, прогнозують також хмарну погоду. Нічний сильний сніг вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться, проте йтимуть ще слабше.



Температура у Луцьку: вночі 7-9º морозу, вдень 2-4º морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтар, 9 лютого, очікується хмарна погода. Вночі значний сніг, вдень без істотних опадів. Вночі слабка хуртовина. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Про це повідомляє Волинький гідрометцентр.Температура у Волинські області: вночі 5-10º морозу, вдень 0-5º морозуЗа даними sinoptik, у Луцьку завтра, у вівторок, прогнозують також хмарну погоду. Нічний сильний сніг вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться, проте йтимуть ще слабше.Температура у Луцьку: вночі 7-9º морозу, вдень 2-4º морозу.

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