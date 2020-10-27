Волинські легкоатлети стали чемпіонами України. ФОТО

Вихованці Любешівської ДЮСШ знову стали чемпіонами України з легкої атлетики і зайняли перше місце у загальнокомандному заліку.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала тренеркаЗа словами Олени Борисюк, Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2004-2005 року народження для її підопічних видався успішним та приніс особисті рекорди.Так,виборола золото на дистанції 3000 метрів серед спортсменів-скороходів, азавоювала золото на дистанції 3000 метрів та срібло на дистанції 1500 метрів.Другий результат на дистанції 3000 метрів показала скороходкаБронзу у скарбничку команди з Волині принесла, яка була третьою на дистанції 3000 метрів.Шості місця зайняли(с/х5000м) та(1500м), а скороходкабула дев'ятою на дистанції 3000 метрів.