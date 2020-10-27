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Волинські легкоатлети стали чемпіонами України. ФОТО

Волинські легкоатлети стали чемпіонами України. ФОТО
Вихованці Любешівської ДЮСШ знову стали чемпіонами України з легкої атлетики і зайняли перше місце у загальнокомандному заліку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала тренерка Олена Борисюк.

За словами Олени Борисюк, Чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2004-2005 року народження для її підопічних видався успішним та приніс особисті рекорди.

Так, Вікторія Шоломіцька виборола золото на дистанції 3000 метрів серед спортсменів-скороходів, а Юлія Петрик завоювала золото на дистанції 3000 метрів та срібло на дистанції 1500 метрів.

Другий результат на дистанції 3000 метрів показала скороходка Оксана Лук'янович.

Бронзу у скарбничку команди з Волині принесла Катерина Причиніч, яка була третьою на дистанції 3000 метрів.

Шості місця зайняли Едуард Муравський (с/х5000м) та Андрій Матюк (1500м), а скороходка Анна Матрунчик була дев'ятою на дистанції 3000 метрів.

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Теги: Волинь, спорт, Чемпіонат України, легка атлетика
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