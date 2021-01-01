Волинські рятувальники вивільнили зі снігового полону 42 автівки. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 20:12
Станом на 16:30 8 лютого працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області провели 14 аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з наданням допомоги громадянам на автошляхах області.
Зі снігових заметів вивільнили 42 автомобілі, надали допомогу для 113 громадян, - повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучені 15 одиниць техніки ДСНС підвищеної прохідності, працювало понад 60 рятувальників.
Зокрема на автодорозі біля села Привітне Локачинського району рятувальники відбуксирували із снігових заметів 16 легкових автомобілів, 1 вантажівку та два рейсові автобуси, що курсували з Луцька до сіл Линів та Конюхи. Допомогу отримали 62 особи.
Біля села Білостік Луцького району працівники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин відбуксирували 3 легкові автомобілі, надали допомогу 6 водіям та пасажирам транспортних засобів.
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Зі снігових заметів вивільнили 42 автомобілі, надали допомогу для 113 громадян, - повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучені 15 одиниць техніки ДСНС підвищеної прохідності, працювало понад 60 рятувальників.
Зокрема на автодорозі біля села Привітне Локачинського району рятувальники відбуксирували із снігових заметів 16 легкових автомобілів, 1 вантажівку та два рейсові автобуси, що курсували з Луцька до сіл Линів та Конюхи. Допомогу отримали 62 особи.
Біля села Білостік Луцького району працівники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин відбуксирували 3 легкові автомобілі, надали допомогу 6 водіям та пасажирам транспортних засобів.
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