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Волинські рятувальники вивільнили зі снігового полону 42 автівки. ФОТО, ВІДЕО

Волинські рятувальники вивільнили зі снігового полону 42 автівки. ФОТО, ВІДЕО
Станом на 16:30 8 лютого працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області провели 14 аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з наданням допомоги громадянам на автошляхах області.

Зі снігових заметів вивільнили 42 автомобілі, надали допомогу для 113 громадян, - повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучені 15 одиниць техніки ДСНС підвищеної прохідності, працювало понад 60 рятувальників.

Зокрема на автодорозі біля села Привітне Локачинського району рятувальники відбуксирували із снігових заметів 16 легкових автомобілів, 1 вантажівку та два рейсові автобуси, що курсували з Луцька до сіл Линів та Конюхи. Допомогу отримали 62 особи.

Біля села Білостік Луцького району працівники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин відбуксирували 3 легкові автомобілі, надали допомогу 6 водіям та пасажирам транспортних засобів.


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Теги: ДСНС, Волинь, допомога
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