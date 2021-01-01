На Волині із замету витягли «швидку», яка везла в лікарню дитину із гарячкою
Сьогодні, 20:55
На Волині рятувальники витягнули зі снігового полону карету швидкої медичної допомоги, яка доставляла в лікарню хворого.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала працівниця пресслужби управління ДСНС у Волинській області Ірина Савіна.
Так, за словами Ірини Савіної, 8 лютого, у вечірню пору в Іваничівському районі працівники ДСНС витягли із замету швидку, що прямувала до лікарні з дитиною, в якої температура близько 40 °C.
"Рятувальники звертаються до громадян: не виїжджайте проти ночі!
Майже кожні 15 хвилин до служби порятунку звертаються за допомогою водії, які застрягли у снігових заметах! Якщо ви не водій швидкої допомоги чи працівник служб екстреного реагування, сидіть вдома! Рятувальникам і так зараз не позаздриш - десятки дзвінків, роботи по зав'язку", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 8 лютого зі снігових заметів вивільнили 42 автомобілі, надали допомогу для 113 громадян.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала працівниця пресслужби управління ДСНС у Волинській області Ірина Савіна.
Так, за словами Ірини Савіної, 8 лютого, у вечірню пору в Іваничівському районі працівники ДСНС витягли із замету швидку, що прямувала до лікарні з дитиною, в якої температура близько 40 °C.
"Рятувальники звертаються до громадян: не виїжджайте проти ночі!
Майже кожні 15 хвилин до служби порятунку звертаються за допомогою водії, які застрягли у снігових заметах! Якщо ви не водій швидкої допомоги чи працівник служб екстреного реагування, сидіть вдома! Рятувальникам і так зараз не позаздриш - десятки дзвінків, роботи по зав'язку", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 8 лютого зі снігових заметів вивільнили 42 автомобілі, надали допомогу для 113 громадян.
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