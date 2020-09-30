Вакцинація українців: у МОЗ назвали 10 груп
Сьогодні, 03:19
У МОЗ планують вакцинувати не менше половини населення. Відомство опублікувало докладну інфографіку.
МОЗ планує вакцинувати від COVID-19 не менше 50% населення за два роки. Про це повідомляє прес-служба відомства в понеділок, 8 лютого, - пише Кореспондент.
У МОЗ опублікували детальну інфографіку про те, скільки осіб, з яких груп населення розраховують вакцинувати. Загальна цифра при цьому становить 20 866 390 осіб.
Найбільшою групою є особи похилого віку - майже 10 млн осіб. Всього визначено десять категорій.
Нагадаємо, що раніше Зеленський обговорив поставки вакцини з главою Pfizer. Альберт Бурла в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини швидше.
Також у Зеленського прокоментували плани щодо обов'язкової вакцинації. Примусовою вакцинація в Україні не буде, але не виключено, що для деяких професій вона буде умовою перебування на посаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
МОЗ планує вакцинувати від COVID-19 не менше 50% населення за два роки. Про це повідомляє прес-служба відомства в понеділок, 8 лютого, - пише Кореспондент.
У МОЗ опублікували детальну інфографіку про те, скільки осіб, з яких груп населення розраховують вакцинувати. Загальна цифра при цьому становить 20 866 390 осіб.
Найбільшою групою є особи похилого віку - майже 10 млн осіб. Всього визначено десять категорій.
Нагадаємо, що раніше Зеленський обговорив поставки вакцини з главою Pfizer. Альберт Бурла в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини швидше.
Також у Зеленського прокоментували плани щодо обов'язкової вакцинації. Примусовою вакцинація в Україні не буде, але не виключено, що для деяких професій вона буде умовою перебування на посаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій
Сьогодні, 04:23
Вакцинація українців: у МОЗ назвали 10 груп
Сьогодні, 03:19
«Волинь» зіграє на міжнародному турнірі в Білорусі
Сьогодні, 02:16