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Вакцинація українців: у МОЗ назвали 10 груп

Вакцинація українців: у МОЗ назвали 10 груп
У МОЗ планують вакцинувати не менше половини населення. Відомство опублікувало докладну інфографіку.

МОЗ планує вакцинувати від COVID-19 не менше 50% населення за два роки. Про це повідомляє прес-служба відомства в понеділок, 8 лютого, - пише Кореспондент.

У МОЗ опублікували детальну інфографіку про те, скільки осіб, з яких груп населення розраховують вакцинувати. Загальна цифра при цьому становить 20 866 390 осіб.

Найбільшою групою є особи похилого віку - майже 10 млн осіб. Всього визначено десять категорій.
Вакцинація українців: у МОЗ назвали 10 груп

Нагадаємо, що раніше Зеленський обговорив поставки вакцини з главою Pfizer. Альберт Бурла в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини швидше.

Також у Зеленського прокоментували плани щодо обов'язкової вакцинації. Примусовою вакцинація в Україні не буде, але не виключено, що для деяких професій вона буде умовою перебування на посаді.

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Теги: МОЗ, здоров'я, вакцинація
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