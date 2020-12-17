У Нововолинську відкриють пункт обігріву





Таке рішення прийняли під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.



Відтак, з 9 лютого 2021 року за адресою м-н Шахтарський, 36 цілодобово функціонуватиме пункт обігріву. Тут працівники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ здійснюватимуть чергування.



Охочих погрітися частуватимуть чаєм із печивом, за необхідності, допоможуть у наданні першої медичної допомоги.

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