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У Нововолинську відкриють пункт обігріву

У Нововолинську відкриють пункт обігріву
У Нововолинську через ускладнення погодних умов, зниження температури повітря, з метою недопущення випадків переохолодження та обмороження населення відкриють пункт обігріву.

Таке рішення прийняли під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Відтак, з 9 лютого 2021 року за адресою м-н Шахтарський, 36 цілодобово функціонуватиме пункт обігріву. Тут працівники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ здійснюватимуть чергування.

Охочих погрітися частуватимуть чаєм із печивом, за необхідності, допоможуть у наданні першої медичної допомоги.

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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