У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій
Сьогодні, 04:23
У месенджерах Telegram та WhatsApp ввечері 8 лютого стався масштабний збій. На роботу месенджерів скаржаться переважно мешканці країн Європи та Росії.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector, - пише РБК-Україна.
За даними сервісу, переважна більшість, а саме 81%, користувачів месенджера Telegram поскаржилися на проблеми з підключенням, ще 18% повідомили про проблему з відправкою повідомлень.
Проблеми в роботі месенджера виникають в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи. Найбільше скаржаться користувачі з Москви.
У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі
У користувачів месенджера WhatsApp також виникають проблеми з підключенням. Не можуть підключитися до серверу 86% користувачів. Ще 18% користувачів WhatsApp поскаржилися на складнощі під час авторизації.
На проблеми з WhatsApp скаржаться в країнах Центральної Європи, також збій у месенджері спостерігається в Росії, Іспанії, Італії та Португалії.
У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі
Нагадаємо, наприкінці січня глобальний збій стався в роботі соцмереж Facebook та Instagram. Користувачі не могли завантажити стрічку новин та авторизуватися.
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Про це свідчать дані сервісу Downdetector, - пише РБК-Україна.
За даними сервісу, переважна більшість, а саме 81%, користувачів месенджера Telegram поскаржилися на проблеми з підключенням, ще 18% повідомили про проблему з відправкою повідомлень.
Проблеми в роботі месенджера виникають в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи. Найбільше скаржаться користувачі з Москви.
У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі
У користувачів месенджера WhatsApp також виникають проблеми з підключенням. Не можуть підключитися до серверу 86% користувачів. Ще 18% користувачів WhatsApp поскаржилися на складнощі під час авторизації.
На проблеми з WhatsApp скаржаться в країнах Центральної Європи, також збій у месенджері спостерігається в Росії, Іспанії, Італії та Португалії.
У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі
Нагадаємо, наприкінці січня глобальний збій стався в роботі соцмереж Facebook та Instagram. Користувачі не могли завантажити стрічку новин та авторизуватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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