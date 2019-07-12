вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій

У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій
У месенджерах Telegram та WhatsApp ввечері 8 лютого стався масштабний збій. На роботу месенджерів скаржаться переважно мешканці країн Європи та Росії.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, - пише РБК-Україна.

За даними сервісу, переважна більшість, а саме 81%, користувачів месенджера Telegram поскаржилися на проблеми з підключенням, ще 18% повідомили про проблему з відправкою повідомлень.

Проблеми в роботі месенджера виникають в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи. Найбільше скаржаться користувачі з Москви.

У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі

У користувачів месенджера WhatsApp також виникають проблеми з підключенням. Не можуть підключитися до серверу 86% користувачів. Ще 18% користувачів WhatsApp поскаржилися на складнощі під час авторизації.

На проблеми з WhatsApp скаржаться в країнах Центральної Європи, також збій у месенджері спостерігається в Росії, Іспанії, Італії та Португалії.

У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі

Нагадаємо, наприкінці січня глобальний збій стався в роботі соцмереж Facebook та Instagram. Користувачі не могли завантажити стрічку новин та авторизуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: соцмережі, збій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій
Сьогодні, 04:23
Вакцинація українців: у МОЗ назвали 10 груп
Сьогодні, 03:19
«Волинь» зіграє на міжнародному турнірі в Білорусі
Сьогодні, 02:16
Три європейські країни оголосили російських дипломатів персонами нон грата
Сьогодні, 01:13
Сертифікати і дипломи міжнародних іспитів учням зараховуватимуть як ДПА
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
Глобальний збій: користувачі Twitter не можуть знайти соцмережу Глобальний збій: користувачі Twitter не можуть знайти соцмережу
12 липень, 2019, 07:13
На сервісах Google стався масштабний збій На сервісах Google стався масштабний збій
14 грудень, 2020, 14:25
Чати в Instagram, Messenger і WhatsApp об'єднають Чати в Instagram, Messenger і WhatsApp об'єднають
18 серпень, 2020, 04:18
Facebook боротиметься з поширенням фейків про COVID-19 Facebook боротиметься з поширенням фейків про COVID-19
14 серпень, 2020, 07:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій
Сьогодні, 04:23
 0
Вакцинація українців: у МОЗ назвали 10 груп
Сьогодні, 03:19
 0
«Волинь» зіграє на міжнародному турнірі в Білорусі
Сьогодні, 02:16
 0
Три європейські країни оголосили російських дипломатів персонами нон грата
Сьогодні, 01:13
 0
Сертифікати і дипломи міжнародних іспитів учням зараховуватимуть як ДПА
Сьогодні, 00:15
 0
Медіа
відео
1/8