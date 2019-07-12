У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій





Про це свідчать дані сервісу Downdetector, - пише



За даними сервісу, переважна більшість, а саме 81%, користувачів месенджера Telegram поскаржилися на проблеми з підключенням, ще 18% повідомили про проблему з відправкою повідомлень.



Проблеми в роботі месенджера виникають в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи. Найбільше скаржаться користувачі з Москви.



У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі



У користувачів месенджера WhatsApp також виникають проблеми з підключенням. Не можуть підключитися до серверу 86% користувачів. Ще 18% користувачів WhatsApp поскаржилися на складнощі під час авторизації.



На проблеми з WhatsApp скаржаться в країнах Центральної Європи, також збій у месенджері спостерігається в Росії, Іспанії, Італії та Португалії.



У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі



Нагадаємо, наприкінці січня глобальний збій стався в роботі соцмереж Facebook та Instagram. Користувачі не могли завантажити стрічку новин та авторизуватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У месенджерах Telegram та WhatsApp ввечері 8 лютого стався масштабний збій. На роботу месенджерів скаржаться переважно мешканці країн Європи та Росії.Про це свідчать дані сервісу Downdetector, - пише РБК-Україна За даними сервісу, переважна більшість, а саме 81%, користувачів месенджера Telegram поскаржилися на проблеми з підключенням, ще 18% повідомили про проблему з відправкою повідомлень.Проблеми в роботі месенджера виникають в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи. Найбільше скаржаться користувачі з Москви.У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в ЄвропіУ користувачів месенджера WhatsApp також виникають проблеми з підключенням. Не можуть підключитися до серверу 86% користувачів. Ще 18% користувачів WhatsApp поскаржилися на складнощі під час авторизації.На проблеми з WhatsApp скаржаться в країнах Центральної Європи, також збій у месенджері спостерігається в Росії, Іспанії, Італії та Португалії.У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в ЄвропіНагадаємо, наприкінці січня глобальний збій стався в роботі соцмереж Facebook та Instagram. Користувачі не могли завантажити стрічку новин та авторизуватися.

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