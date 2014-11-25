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У Польщі знайшли обручку дочки київського князя

У Польщі знайшли обручку дочки київського князя
У Польщі археологи знайшли горщик зі старовинними монетами, серед яких були старовинні каблучки.

Середньовічний скарб "чекав" у селі Слушкув, - пише РадіоЛюкс.

Археологи натрапили на чималий горщик, а там - 6500 старовинних монет початку XII століття, більшість із яких - срібні динари. Окрім того, там було чотири золоті прикраси - дві обручки і два персні. До слова, на одній з каблучок був напис кирилицею: "Господи, допоможи своїй невільниці Марії".

Фахівці припускають - можливо, вона належала дружині воєводи Петра Власта. За однією з версій, дівчина була дочкою Святополка Ізяславича, великого князя Київського (1093- 1113 роки). За іншою версією, донькою князя Олега Святославича. Також історики висунули цікаву гіпотезу. Мовляв, скарб міг бути посагом Марії. І якщо це так, заховали його близько 1146 року - саме тоді почалася міжусобиця між спадкоємцями Болеслава III. Так, брат Власта - Владислав ІІ - наказав його схопити, позбавити його зору та мови. Після цьго воєвода залишив Польщу і втік до Київської Русі.

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Теги: історія, археологія, Польща, Україна
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