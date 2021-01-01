Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 865 осіб;

летальних випадків –127;

одужало – 8 865 осіб;

здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 249 646 осіб;

одужало – 1 084 608 осіб;

летальних випадків – 23 771;

проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 243 випадки;

Вінницька область – 47 випадків;

Волинська область – 58 випадків;

Дніпропетровська область – 71 випадок;

Донецька область – 59 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 276 випадків;

Запорізька область – 164 випадки;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 90 випадків;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 97 випадків;

Миколаївська область – 57 випадків;

Одеська область – 90 випадків;

Полтавська область – 72 випадки;

Рівненська область – 86 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 51 випадок;

Харківська область – 124 випадки;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 31 випадок;

Черкаська область – 150 випадків;

Чернівецька область – 194 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 9 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізовано – 865 осіб;летальних випадків –127;одужало – 8 865 осіб;здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 249 646 осіб;одужало – 1 084 608 осіб;летальних випадків – 23 771;проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 243 випадки;Вінницька область – 47 випадків;Волинська область – 58 випадків;Дніпропетровська область – 71 випадок;Донецька область – 59 випадків;Житомирська область – 17 випадків;Закарпатська область – 276 випадків;Запорізька область – 164 випадки;Івано-Франківська область – 525 випадків;Київська область – 90 випадків;Кіровоградська область – 20 випадків;Луганська область – 49 випадків;Львівська область – 97 випадків;Миколаївська область – 57 випадків;Одеська область – 90 випадків;Полтавська область – 72 випадки;Рівненська область – 86 випадків;Сумська область – 26 випадків;Тернопільська область – 51 випадок;Харківська область – 124 випадки;Херсонська область – 52 випадки;Хмельницька область – 31 випадок;Черкаська область – 150 випадків;Чернівецька область – 194 випадки;Чернігівська область – 7 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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