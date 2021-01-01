Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:51
2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 9 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.
Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 865 осіб;
летальних випадків –127;
одужало – 8 865 осіб;
здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 249 646 осіб;
одужало – 1 084 608 осіб;
летальних випадків – 23 771;
проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 243 випадки;
Вінницька область – 47 випадків;
Волинська область – 58 випадків;
Дніпропетровська область – 71 випадок;
Донецька область – 59 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 276 випадків;
Запорізька область – 164 випадки;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 90 випадків;
Кіровоградська область – 20 випадків;
Луганська область – 49 випадків;
Львівська область – 97 випадків;
Миколаївська область – 57 випадків;
Одеська область – 90 випадків;
Полтавська область – 72 випадки;
Рівненська область – 86 випадків;
Сумська область – 26 випадків;
Тернопільська область – 51 випадок;
Харківська область – 124 випадки;
Херсонська область – 52 випадки;
Хмельницька область – 31 випадок;
Черкаська область – 150 випадків;
Чернівецька область – 194 випадки;
Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 865 осіб;
летальних випадків –127;
одужало – 8 865 осіб;
здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 249 646 осіб;
одужало – 1 084 608 осіб;
летальних випадків – 23 771;
проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 243 випадки;
Вінницька область – 47 випадків;
Волинська область – 58 випадків;
Дніпропетровська область – 71 випадок;
Донецька область – 59 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 276 випадків;
Запорізька область – 164 випадки;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 90 випадків;
Кіровоградська область – 20 випадків;
Луганська область – 49 випадків;
Львівська область – 97 випадків;
Миколаївська область – 57 випадків;
Одеська область – 90 випадків;
Полтавська область – 72 випадки;
Рівненська область – 86 випадків;
Сумська область – 26 випадків;
Тернопільська область – 51 випадок;
Харківська область – 124 випадки;
Херсонська область – 52 випадки;
Хмельницька область – 31 випадок;
Черкаська область – 150 випадків;
Чернівецька область – 194 випадки;
Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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