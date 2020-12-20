вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів

У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів
Щомісяця близько 35-ти осіб у Володимирі-Волинському, які потрапляють у дорожньо-транспорті пригоди чи переживають інсульт, проходять довгу і важку процедуру з відновлення функцій життєдіяльності у фізіотерапевтичному відділенні при КП «Володимир-Волинське ТМО».

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Кваліфіковану допомогу пацієнтам надають працівники мультидисциплінарної бригади, які займаються психологічною підтримкою та фізичною допомогою для відновлення функцій життєдіяльності.

Як відбувається відновлення?
У два етапи: зовнішня стимуляція за допомогою лікувальних масажів та тренажерів, а також внутрішня стимуляція, над якою працює професійний психолог. Якщо використовувати лише один етап, то відновлення не дасть запланованого результату, переконують фахівці.

Хто потрапляє на процедури у фізіотерапевтичне відділення?
Хворі з ураженням опорно-рухового апарату, різними ураженнями мозку, які заново вчаться робити звичні рутинні речі у побуті — одягатися, тримати ложку, чистити зуби, їсти. Їх у відділення спрямовує сімейний лікар або спеціаліст стаціонарного відділення зазвичай з відділень неврології, травматології та хірургії. Коли пацієнт ще мало рухається чи взагалі не рухається самостійно, фізичне відновлення скероване на те, щоб запобігти ускладненням. Тобто попередити пролежні, застійні явища у легенях, порушення циркуляції крові тощо.

Пізніше людина мусить навчитися правильно, безпечно переміщуватись в ліжку, сідати, щоб не впасти, потім вставати, ходити з допоміжними засобами та без них. Також допомагають у лікарні і людям з травмами хребта, сколіозом та крововиливами у мозок.

Скільки триває?
Для відновлення зазвичай необхідно 7-12 процедур, у дуже складних випадках може бути навіть до 30-ти.
У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів
У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів
У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів
У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, лікування, ДТП, інсульт, реабілітація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів
Сьогодні, 09:10
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:51
Волинянка хотіла через інтернет продати товар, а її «розвели» на гроші
Сьогодні, 08:10
У Нововолинську відкриють пункт обігріву
Сьогодні, 07:35
У Польщі знайшли обручку дочки київського князя
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
Лучанам розповіли, чи варто звертатися до стоматолога під час карантину та як доглядати за зубами Лучанам розповіли, чи варто звертатися до стоматолога під час карантину та як доглядати за зубами
20 грудень, 2020, 15:39
Волинянин, який постраждав у ДТП поблизу Замшан, – у важкому стані: рідні просять допомогти Волинянин, який постраждав у ДТП поблизу Замшан, – у важкому стані: рідні просять допомогти
23 листопад, 2020, 14:30
Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі
12 липень, 2020, 14:30
Як вчасно розпізнати інсульт: поради волинських лікарів Як вчасно розпізнати інсульт: поради волинських лікарів
07 травень, 2020, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів
Сьогодні, 09:10
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:51
 0
Волинянка хотіла через інтернет продати товар, а її «розвели» на гроші
Сьогодні, 08:10
 0
У Нововолинську відкриють пункт обігріву
Сьогодні, 07:35
 0
У Польщі знайшли обручку дочки київського князя
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8