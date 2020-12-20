У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів

Щомісяця близько 35-ти осіб у Володимирі-Волинському, які потрапляють у дорожньо-транспорті пригоди чи переживають інсульт, проходять довгу і важку процедуру з відновлення функцій життєдіяльності у фізіотерапевтичному відділенні при КП «Володимир-Волинське ТМО».Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.Кваліфіковану допомогу пацієнтам надають працівники мультидисциплінарної бригади, які займаються психологічною підтримкою та фізичною допомогою для відновлення функцій життєдіяльності.У два етапи: зовнішня стимуляція за допомогою лікувальних масажів та тренажерів, а також внутрішня стимуляція, над якою працює професійний психолог. Якщо використовувати лише один етап, то відновлення не дасть запланованого результату, переконують фахівці.Хворі з ураженням опорно-рухового апарату, різними ураженнями мозку, які заново вчаться робити звичні рутинні речі у побуті — одягатися, тримати ложку, чистити зуби, їсти. Їх у відділення спрямовує сімейний лікар або спеціаліст стаціонарного відділення зазвичай з відділень неврології, травматології та хірургії. Коли пацієнт ще мало рухається чи взагалі не рухається самостійно, фізичне відновлення скероване на те, щоб запобігти ускладненням. Тобто попередити пролежні, застійні явища у легенях, порушення циркуляції крові тощо.Пізніше людина мусить навчитися правильно, безпечно переміщуватись в ліжку, сідати, щоб не впасти, потім вставати, ходити з допоміжними засобами та без них. Також допомагають у лікарні і людям з травмами хребта, сколіозом та крововиливами у мозок.Для відновлення зазвичай необхідно 7-12 процедур, у дуже складних випадках може бути навіть до 30-ти.