Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 9 лютого
Сьогодні, 09:18
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.75, а продаж – 27.94.
Євро при купівлі становить – 33.28, продажу – 33.80.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.43, продаж – 7.50.
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Євро при купівлі становить – 33.28, продажу – 33.80.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.43, продаж – 7.50.
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