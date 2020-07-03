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Медики, які їхали на виклик до хворої дитини на Волині, застрягли у сніговому заметі дорогою і туди, і назад

Медики, які їхали на виклик до хворої дитини на Волині, застрягли у сніговому заметі дорогою і туди, і назад
8 лютого особовий склад 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі Управління ДСНС у Волинській області надав допомогу кареті медичної швидкої допомоги, яка їхала на допомогу хворій дитині, віком 10 місяців в село Бузковичі Іваничівського району та застрягла в заметі поблизу села Мишів.

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що рятувальники витягнули карету з замету пожежною автоцистерною на шасі ЗіЛ-131 і "швидка" попрямувала за викликом.

Після надання допомоги хворому хлопчику (від госпіталізації батьки відмовились), лікарі повертались назад до райцентру, але знову потрапили у сніговий замет на дорозі біля села Менчичі.

Щоб дістатись до карети швидкої, рятувальники 18-ї ДПРЧ відбсирували 4 легковики із заметої снігом дороги. "Швидку" витягнули з замету і супроводжували до вже райцентру.

Потерпілих немає. Всього надали допомогу 15 громадянам.

До аварійно-рятувальних робіт задіяна 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

Зображення ілюстративне


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Теги: швидка, медики, замети, сніг
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