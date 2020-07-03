Медики, які їхали на виклик до хворої дитини на Волині, застрягли у сніговому заметі дорогою і туди, і назад
Сьогодні, 09:23
8 лютого особовий склад 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі Управління ДСНС у Волинській області надав допомогу кареті медичної швидкої допомоги, яка їхала на допомогу хворій дитині, віком 10 місяців в село Бузковичі Іваничівського району та застрягла в заметі поблизу села Мишів.
Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що рятувальники витягнули карету з замету пожежною автоцистерною на шасі ЗіЛ-131 і "швидка" попрямувала за викликом.
Після надання допомоги хворому хлопчику (від госпіталізації батьки відмовились), лікарі повертались назад до райцентру, але знову потрапили у сніговий замет на дорозі біля села Менчичі.
Щоб дістатись до карети швидкої, рятувальники 18-ї ДПРЧ відбсирували 4 легковики із заметої снігом дороги. "Швидку" витягнули з замету і супроводжували до вже райцентру.
Потерпілих немає. Всього надали допомогу 15 громадянам.
До аварійно-рятувальних робіт задіяна 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що рятувальники витягнули карету з замету пожежною автоцистерною на шасі ЗіЛ-131 і "швидка" попрямувала за викликом.
Після надання допомоги хворому хлопчику (від госпіталізації батьки відмовились), лікарі повертались назад до райцентру, але знову потрапили у сніговий замет на дорозі біля села Менчичі.
Щоб дістатись до карети швидкої, рятувальники 18-ї ДПРЧ відбсирували 4 легковики із заметої снігом дороги. "Швидку" витягнули з замету і супроводжували до вже райцентру.
Потерпілих немає. Всього надали допомогу 15 громадянам.
До аварійно-рятувальних робіт задіяна 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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