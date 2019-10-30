На Івано-Франківщині зіткнулись вантажівка і бус: є загиблі і багато травмованих

На Прикарпатті біля села Павлівка сталася аварія: зіткнулися сміттєвоз та мікроавтобус.Про це інформує сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.Інформують, що 8 лютого близько 23:30 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі "Стрий-Чернівці-Мамалига" в селі Павлівка відбулася ДТП з потерпілими.Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Останнім керував 46-річний мешканець Калуша.Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Калущини. Також до медзакладу з травмами різного ступення доставили ще тринадцять пасажирів автобуса.Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння – обидва керманичі тверезі.Водія спеціалізованої вантажівки затримали в порядку ст.208 КПК України на місці аварії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять про підозру мешканцю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.