вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Івано-Франківщині зіткнулись вантажівка і бус: є загиблі і багато травмованих

На Івано-Франківщині зіткнулись вантажівка і бус: є загиблі і багато травмованих
На Прикарпатті біля села Павлівка сталася аварія: зіткнулися сміттєвоз та мікроавтобус.

Про це інформує сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

Інформують, що 8 лютого близько 23:30 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі "Стрий-Чернівці-Мамалига" в селі Павлівка відбулася ДТП з потерпілими.

Слідчі попередньо встановили, що 20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Atego, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Останнім керував 46-річний мешканець Калуша.

Від отриманих травм загинули два пасажири мікроавтобуса: 53-річна та 54-річний мешканці Калущини. Також до медзакладу з травмами різного ступення доставили ще тринадцять пасажирів автобуса.

Правоохоронці перевірили водіїв на стан сп’яніння – обидва керманичі тверезі.

Водія спеціалізованої вантажівки затримали в порядку ст.208 КПК України на місці аварії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять про підозру мешканцю Павлівки, а суд обере запобіжний захід.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Прикарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хіба можна у 20 років мати права на вантажівку?
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили ексдиректора «Луцькспецкомунтрансу», бо той купляв пісок у фірми, у якій є акціонером він та його дружина
Сьогодні, 10:44
Аварія біля Старого ринку у Луцьку: чоловіка з травмою голови госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:25
На Івано-Франківщині зіткнулись вантажівка і бус: є загиблі і багато травмованих
Сьогодні, 10:07
Від фундаменту до даху – рік. Як змінився ЖК «Струмочок» у 2020 році. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:43
У Луцьку автоцистерна застрягла на засніженій дорозі
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
На Волині водій з Прикарпаття влетів у кювет і перевернувся На Волині водій з Прикарпаття влетів у кювет і перевернувся
30 жовтень, 2019, 08:41
На Прикарпатті перекинувся автобус: є загиблі і травмовані На Прикарпатті перекинувся автобус: є загиблі і травмовані
19 квітень, 2018, 17:45
Аварія на Прикарпатті: постраждало 7 людей. ФОТО Аварія на Прикарпатті: постраждало 7 людей. ФОТО
22 грудень, 2017, 12:10
Аварія біля Старого ринку у Луцьку: чоловіка з травмою голови госпіталізували до лікарні Аварія біля Старого ринку у Луцьку: чоловіка з травмою голови госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку
Сьогодні, 10:46
 0
Судили ексдиректора «Луцькспецкомунтрансу», бо той купляв пісок у фірми, у якій є акціонером він та його дружина
Сьогодні, 10:44
 0
Аварія біля Старого ринку у Луцьку: чоловіка з травмою голови госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:25
 0
На Івано-Франківщині зіткнулись вантажівка і бус: є загиблі і багато травмованих
Сьогодні, 10:07
 0
Від фундаменту до даху – рік. Як змінився ЖК «Струмочок» у 2020 році. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:43
 0
Медіа
відео
1/8