Улюбленець жінок і свій серед чоловіків: у Луцьк з концертом приїде Михайло Грицкан

У середу, 3 березня, у драмтеатрі відбудеться концерт заслуженого артиста України, відомого співака та актора. Лучани матимуть нагоду вперше побачити нову програму «Українська Мадонна – Мадонна кохання».поспілкувалося із Михайлом Грицканом про творчість, Луцьк та життєві принципи.Михайло Грицкан – співак з унікальним тембром голосу. Він активно займається творчістю та гастролює. Шанувальники називають його улюбленцем жінок та своїм серед чоловіків. Цьогоріч він розпочинає всеукраїнський тур з новою концертною програмою.Артист розповідає, що минулого року вперше давав концерт у Луцьку. Він був вражений тим, наскільки тепло та щиро його прийняла публіка. Тому всеукраїнський тур співака розпочнеться саме з обласного центру Волині.Артист додає, що після минулорічного концерту у Луцьку з'явилося багато шанувальників його творчості, для яких він був відкриттям, а також друзі серез відомих особистостей Волині, які і цьогоріч теж з радістю відвідають концерт.«Луцьк – це таке особливе місто, де багато різних культур. Тому ми вирішили розпочати свято весни, жіночності та краси саме у Луцьку. У мене розпочинається великий всеукраїнський тур», – розповідає Михайло Грицкан.У драмтеатрі Луцька він вперше презентує нову програму, де на гостей події чекає багато сюрпризів. Один із них – прем’єра нової пісні «Українська Мадонна – Мадонна кохання», автором якої є відомий волинянин, заслужений діяч мистецтв та хороший друг Михайла ГрицканаЗа словами Михайла Грицкана, пісня присвячена кожній жінці. Для виконавця важливо, аби кожна людина могла знайти себе у його музиці та сказати: «Ця пісня про мене».«Я запрошую усіх зустріти весну, свято 8 березня – день краси та кохання. У концерті будуть звучати пісні про батьків, дітей, друзів і, звичайно, 99% пісень написані милим, чарівним та коханим жінкам», - зауважує артист.Жінок артист, до речі, вважає «першою половиною людства». «Для мене жінка – це перша половина людства. Вона дарує життя, продовжує його. Все моє життя пов’язане із жінками. У мене три доньки. Цікаво, що я народився 8 березня. Можливо, як подарунок жінкам», - з посмішкою зауважує Михайло Грицкан.Додає, що концерт відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог, продаватимуть квитки лише для половини місць у залі. Гості будуть сидіти 2 через 2. Бо, як каже співак, його основна аудиторія – це жінки і, ймовірно, вони захочуть прийти разом із чоловіком.Тур завершиться грандіозним концертом у київському Палаці «Україна». Михайло Грицкан сподівається, що пандемія якнайшвидше закінчиться і зовсім скоро повернемось до звичного життя.У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost артист розповів історію того, як потрапив на сцену.«Моєю мрією було стати кіноактором. Але тато вважав, що робота агронома – набагато потрібніша. Тож я здобув освіту і 9 років працював агрономом. Мені подобалась ця робота, я любив вирощувати хліб. Потім вів бізнес. Багато людей нині вважають, що трішки з’їхав з глузду. Бо я лишив бізнес, хоч міг стати мільйонером. Мої партнери, з якими я тоді працював, уже мають мільйони статків. А я кудись їду, витрачаю гроші на музику», - розповідає Михайло Грицкан.Розпочати музичну кар’єру талановитому музиканту допоміг випадок. Друзі вмовили чоловіка піти на програму «Караоке на майдані», яку тоді знімали у Чернівцях. Так він отримав шанс на участь у телевізійному музичному шоу. З того часу Михайло Грицкан повністю поринув у творчість.Дитячу мрію стати кіноактором згодом теж вдалося втілити: «Якось я виступав на кінофестивалі у Бердянську. Режисери мене побачили і запросили зіграти роль у фільмі. Це була така радість. Я вірю, що усі мрії збуваються».Зараз Михайло Грицкан став відомим співаком, проте зізнається: для нього це не головне: «Люди хочуть слави. Я теж так хотів. Але потім я зрозумів, що важливо робити все з душею, щоб був у творчості зміст. Моя музика покликана достукатися до душі, виконувати саме духовну функцію».Артист розповідає, що часто отримує меседжі від слухачів про те, як їм допомогла його музика. Хтось пише, що познайомився чи закохався під пісню Михайла Грицкана, комусь його пісня допомогла пережити важкі періоди та навіть врятувала від смерті.«Мені написала жінка, що я врятував її від смерті. У неї була дуже складна ситуація. Вона прийшла додому і хотіла щось із собою погане зробити. По телевізору показували мій концерт, де я співаю пісню про маму. Вона одразу згадала двох своїх дітей і зрозуміла, що не може їх залишити. На щастя, не зробила нічого поганого», - пригадує Михайло Грицкан.Співак чекатиме своїх шанувальників 3 березня о 19 годині у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.«Запрошую усіх мати гарний настрій. Обіцяю, що гарно проведемо разом цей вечір. Вірю, що глядачі отримають незабутні емоції», - каже Михайло Грицкан.