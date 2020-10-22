Аварія біля Старого ринку у Луцьку: чоловіка з травмою голови госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:25
У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 8 лютого в Луцьку на вулиці Глушець, постраждало двоє людей.
Нагадаємо, що автопригода сталась близько 17 години біля Старого ринку. Зіткнулися маршрутка «Луцьк-Вишнів» і Hyundai.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в аварії постраждали 2 людей.
Після надання медичної допомоги на місці 52-річного чоловіка з травмою зап’ястя відпустили додому. Іншого постраждалого госпіталізували в міську клінічну лікарню, 43-річний чоловік отримав травму голови.
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Нагадаємо, що автопригода сталась близько 17 години біля Старого ринку. Зіткнулися маршрутка «Луцьк-Вишнів» і Hyundai.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в аварії постраждали 2 людей.
Після надання медичної допомоги на місці 52-річного чоловіка з травмою зап’ястя відпустили додому. Іншого постраждалого госпіталізували в міську клінічну лікарню, 43-річний чоловік отримав травму голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 10:25