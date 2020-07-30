Судили ексдиректора «Луцькспецкомунтрансу», бо той купляв пісок у фірми, у якій є акціонером він та його дружина
Сьогодні, 10:44
Луцький міськрайонний суд покарав ексдиректора «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича усним зауваженням за те, що він, будучи на посаді, купував пісок у підприємства, в якому акціонерами є він та його дружина Василина. Загалом у 2019 році, попри конфлікт інтересів, посадовець уклав угоду з фірмою на загальну суму більше 101 тисячі грн.
Про це «Силі правди» стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Згідно з інформацією з матеріалів справи, у січні 2019 року Валерій Кузьмич, будучи на посаді директора «Луцькспецкомунтрансу», уклав договір з ПАТ «Волиньводгосп» про закупівлю 506 тонн піску на загальну суму 101,2 тис. грн. При цьому Валерій Кузьмич не повідомив Луцьку міську раду про наявність конфлікту інтересів під час укладання такої угоди.
У постанові також зазначили, що він володіє 23 акціями ПАТ «Волиньводгосп» на загальну суму 7 820 грн (0,833973% від загальної кількості акцій). Його дружина Василина Кузьмич має 11 акцій, вартістю 3 740 грн (0,398839%). Про те, що він та його дружина володіють частками у цьому підприємстві Валерій Кузьмич вказував і у своїй декларації перед звільненням 17 серпня 2020 року.
Луцький міськрайонний суд визнав Валерія Кузьмича винним у вчиненні адміністративного порушення. Однак врахував, що він раніше не притягувався до адміністративної відповідальності. При цьому зазначається, що його дії не завдали шкоди державним чи громадським інтересам та він не отримує дивідендів від вкладених акцій.
Відтак, суд вирішив що таке порушення «малозначне» та звільнив його від адміністративної відповідальності, обмежившись лише усним зауваженням.
До слова, у липні 2020 року Валерій Кузьмич звільнився з «Луцькспецкомунтрансу» за власним бажанням та пішов на пенсію. Нещодавно ж Луцька міська рада оголосила конкурс на посаду очільника підприємства.
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Про це «Силі правди» стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Згідно з інформацією з матеріалів справи, у січні 2019 року Валерій Кузьмич, будучи на посаді директора «Луцькспецкомунтрансу», уклав договір з ПАТ «Волиньводгосп» про закупівлю 506 тонн піску на загальну суму 101,2 тис. грн. При цьому Валерій Кузьмич не повідомив Луцьку міську раду про наявність конфлікту інтересів під час укладання такої угоди.
У постанові також зазначили, що він володіє 23 акціями ПАТ «Волиньводгосп» на загальну суму 7 820 грн (0,833973% від загальної кількості акцій). Його дружина Василина Кузьмич має 11 акцій, вартістю 3 740 грн (0,398839%). Про те, що він та його дружина володіють частками у цьому підприємстві Валерій Кузьмич вказував і у своїй декларації перед звільненням 17 серпня 2020 року.
Луцький міськрайонний суд визнав Валерія Кузьмича винним у вчиненні адміністративного порушення. Однак врахував, що він раніше не притягувався до адміністративної відповідальності. При цьому зазначається, що його дії не завдали шкоди державним чи громадським інтересам та він не отримує дивідендів від вкладених акцій.
Відтак, суд вирішив що таке порушення «малозначне» та звільнив його від адміністративної відповідальності, обмежившись лише усним зауваженням.
До слова, у липні 2020 року Валерій Кузьмич звільнився з «Луцькспецкомунтрансу» за власним бажанням та пішов на пенсію. Нещодавно ж Луцька міська рада оголосила конкурс на посаду очільника підприємства.
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