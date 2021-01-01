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Боротьба зі стихією: скільки спецтехніки працює на дорогах Луцька і приєднаних громад

Боротьба зі стихією: скільки спецтехніки працює на дорогах Луцька і приєднаних громад
Станом на ранок 9 лютого на дорогах Луцька працює 8 спецавтомобілів (дві четвірки) та 5 грейдерів.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, на вивіз снігу працює чотири самосвали та два погружчики, які безкоштовно для міста надало підприємство «Вілія». Тож мер подякував керівникові підприємства Євгену Дудці за допомогу.

У приєднаних громадах працює 4 трактори та 1 грейдер. Також служба місцевих автомобільних доріг в області обслуговує дороги 2 комбінованими спецавтомобілями та 1 грейдером.

За інформацією Поліщука, на тротуарах працює 9 тракторів та близько 60 двірників.

Всього на прибирання міста та приєднаних територій залучили 33 одиниці техніки, з яких 21 одиниця техніки комунальна, 12 - залучена від приватних підприємців та служби місцевих автомобільних доріг.

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Теги: сніг, спецтехніка, Ігор Поліщук
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