Волинські поліцейські допомогли матері з двома дітьми добратись до школи





Так, 8 лютого у вечірній час на автодорозі неподалік села Вишнів, правоохоронці допомогли водію автобуса, в якого замерзло дизельне паливо у транспортному засобі. А у Княгининку поліцейські вивільнили вантажівку із снігового полону, оскільки водій не зміг продовжувати рух через значний шар снігу та застряг, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.



Також сьогодні зранку, 9 лютого, поліцейські офіцери Головненської територіальної громади в селі Згорани побачили матір з двома дітьми, які добиралися до навчального закладу через нерозчищену сільську дорогу. Поліцейські підвезли сімейство та допомогли дістатись до школи безпечно.



Зазначимо, що на території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки о





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу волинські поліцейські допомогли десяткам людей, які зіткнулися з негодою віч-на-віч.Так, 8 лютого у вечірній час на автодорозі неподалік села Вишнів, правоохоронці допомогли водію автобуса, в якого замерзло дизельне паливо у транспортному засобі. А у Княгининку поліцейські вивільнили вантажівку із снігового полону, оскільки водій не зміг продовжувати рух через значний шар снігу та застряг, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Також сьогодні зранку, 9 лютого, поліцейські офіцери Головненської територіальної громади в селі Згорани побачили матір з двома дітьми, які добиралися до навчального закладу через нерозчищену сільську дорогу. Поліцейські підвезли сімейство та допомогли дістатись до школи безпечно.Зазначимо, що на території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки о бмежили рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський і с. Павлівка та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі між с. Павлівка і смт Локачі та Т-03-03 Луцьк-Дубно (в межах області).

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