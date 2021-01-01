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Волинські поліцейські допомогли матері з двома дітьми добратись до школи

Волинські поліцейські допомогли матері з двома дітьми добратись до школи
За добу волинські поліцейські допомогли десяткам людей, які зіткнулися з негодою віч-на-віч.

Так, 8 лютого у вечірній час на автодорозі неподалік села Вишнів, правоохоронці допомогли водію автобуса, в якого замерзло дизельне паливо у транспортному засобі. А у Княгининку поліцейські вивільнили вантажівку із снігового полону, оскільки водій не зміг продовжувати рух через значний шар снігу та застряг, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

Також сьогодні зранку, 9 лютого, поліцейські офіцери Головненської територіальної громади в селі Згорани побачили матір з двома дітьми, які добиралися до навчального закладу через нерозчищену сільську дорогу. Поліцейські підвезли сімейство та допомогли дістатись до школи безпечно.

Зазначимо, що на території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежили рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський і с. Павлівка та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі між с. Павлівка і смт Локачі та Т-03-03 Луцьк-Дубно (в межах області).

Волинські поліцейські допомогли матері з двома дітьми добратись до школи

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Теги: діти, поліцейські, школа, допомога, замети
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