На кордоні з Польщею затримали майже пів сотні українців з фальшивими документами





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Усі затримані намагалися перетнути кордон з підробленими “освядченнями” від польських роботодавців.



Згідно з документами, українці та молдовани їхали на північ Польщі та до міста Лодзь працювати в готелях, на складах та палітурниками. Під час детальної перевірки виявилося, що документи фальшиві.



Всі “робітники” зізналися, що купили їх для виїзду до країн ЄС. За “ліві” “освядчення” вони заплатили від 150 до 200 євро. Частина з затриманих хотіли нелегально працювати в Польщі, інші збиралися поїхати далі до Західної Європи.



Всі правопорушники добровільно погодилися на шість місяців позбавлення волі з відтермінуванням на два роки. На кордоні їм видали рішення про відмову у в’їзді та зобов’язали до повернення в Україну. Суд також ухвалить рішення щодо заборони на в'їзд до країн Шенгенської зони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 42 громадян України та 58 громадян Молдови затримали одночасно на пішому переході в Медиці.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на bieszczadzki.strazgraniczna.pl, це була найбільша група подорожуючих із фальшивими документами за останні роки.Усі затримані намагалися перетнути кордон з підробленими “освядченнями” від польських роботодавців.Згідно з документами, українці та молдовани їхали на північ Польщі та до міста Лодзь працювати в готелях, на складах та палітурниками. Під час детальної перевірки виявилося, що документи фальшиві.Всі “робітники” зізналися, що купили їх для виїзду до країн ЄС. За “ліві” “освядчення” вони заплатили від 150 до 200 євро. Частина з затриманих хотіли нелегально працювати в Польщі, інші збиралися поїхати далі до Західної Європи.Всі правопорушники добровільно погодилися на шість місяців позбавлення волі з відтермінуванням на два роки. На кордоні їм видали рішення про відмову у в’їзді та зобов’язали до повернення в Україну. Суд також ухвалить рішення щодо заборони на в'їзд до країн Шенгенської зони.

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