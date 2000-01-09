У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 10 лютого. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00котельня вул. 20 липня,21Магазин "Ритуал"Магазин "Продукти №15"Магазин "Насіння"Магазин "Сад-город"Володимир-Волинська гімназія м.Володимир-Волинський 20 липня, Шевченка, Гайдамацька, Олімпійський, Шкільний2. 09:00-17:00с.Зимне с.Зимневул.Польова3. КТП-271 9:00-17:00 с.Зимно вул. Польова, 5, 8, 9, 9а, 11, 13, 1 54. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-252 9:00-17:00 с.Рогожани Хутірська 75. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-290 9:00-17:00 м.Володимир-Волинський вул.Крушельницької 1-27, Івана Багряного, пров. Винниченка6. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-102 9:00-17:00 с.Житані вул. Набережна, вул.Гоголя 27. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-167 9:00-17:00 с.Овадно вул. Мічуріна, ПривокзальнаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-65-3 09:30 – 17:00 с.Клопочин вул.Володимирська, вул.Миру, вул.Набережна і прилеглі2. КТП-275-3 10:00 – 17:00 с.Поромів вул.Центральна, вул.Прикордонна і прилеглі1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00 - 17:00 м.К- Каширський, вул. Олексіївка2. ПЛ-0,4 кВ Л-3ЩТП-80 09:00 - 17:00 с. Красниліва, вул.1-го Травня3. ПЛ-0,4 кВ Л-1КТП-157 09:00 - 13:00 с.Гута- Боровенська, вул. Вижар.4. ПЛ—0,4кВ Л-3КТП-60 09:00 - 13:00 м, К- Каширський, вулГагаріна, Аеродромна.5, ПЛ-10кВ Л-59-05, КТП-60, ЩТП-422 13:00- 17:00 м. К- Каширський, вул. Аеродромна, Героїв Чорнобиля.,Вузька, Магістральна, Гагаріна, Журавлина.1. 8:30-17:00школа смт.Оликасмт. Оликавул. П.Мирного, буд. 1-18вул. Шкільна, буд. 4-39вул. Садова, буд. 2-15вул. Піонерська, буд. 3-142. ПЛ0,4 кВ від КТП-204 8:30-17:00ФОП Якимчук Л.В. - магазинФОП Білан Л.М. – кафе-магазин с.Яківцівул.1-го Травня, буд.20-57, вул.Л.Українки,вул.Ів.Франка,вул.Довбуша,3. ПЛ0,4 кВ від КТП-449 8:30-17:00 СГВК `Озеро`Момотюк А.І. - баня4. ПЛ0,4 кВ від КТП-205 8:30-17:00 с.Скреготівка – школа, дитсадок, медпунктс.Скреготівкавул.Жовтнева,2-32/парні/,вул.Польова,1-9/непарні/,5. ПЛ0,4 кВ від КТП-206 8:30-17:00 с.Скреготівкавул.Затишна,6. ПЛ0,4 кВ від КТП-326 8:30-17:00 с.Скреготівкавул.Жовтнева,буд.-18-38,1. ПЛ-10кВ Л.100-12(ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Птахівниче"ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМале ПП «Пролісок»Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської районної державноїАдміністраціїТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське державне підприємство "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська2.ПЛ-10кВ Л.39-08(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "КолосПоворська сільська радаФОП Дерев 'янчук Г.ІРелігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КПФОП Бахарєва Є.ВВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Ковельське МТМОТзОВ "Лістрансбуд"Повурське споживче товариствоФО Боровик В.ВФО Лисиця О.ГФОП Дерев'янчук В.І с.Озернес.Гулівкас.Заячівка3.ПЛ-0,4кВ КТП-789:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк1. 9.00-16.00газорозподільча станція СНВК Правда ФОП пенкаля школа, с.Гранатів,ЗАТ Київстар Шельвів, ФОП Сірук,Шлапак,ДНЗ Шельвів,ФГ Кремеш,ДНЗ Войнин,ФОП Поліщук,Гошій, ПЛ-10кВ 21-04 с. Вілька Садівська, с. Ясинівка, с. Садівські Дубини, с. Гранатів, с. Войнин (частково), с. Шельвів (частково), с. Затурці (частково)2. ПЛ-04кв Л-3 від КТП-30 9.00-17.00 с.Замличі вул.Лісова1. 13:30-17:00Глобал ТабакоБуддеталь2. 09:00-17:00вул. Гнідавська (частково)1. 10:00-16:00Торчинський універмаг - Кафе «Весна»Ощадбанк – відділення банку1. ПЛ-04 КТП-55 9:00 – 17:00 Побут с. Римачі2. ПЛ-10 Л26-02 до ЛР-171 9:00 – 17:00 Побут, М/П с.Омеляне, Клуб с.Омеляне Маг.с.Омеляне, ФОП Денисовець Олеся Андріївна М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево, Продовольчий магазин Підманево с. Омеляне, Підманево3. КТП-493 9:00 – 17:00 Побут с. Олеськ4. ПЛ-04 КТП-343 9:00 – 17:00 Побут Магазин с. Світязь вул.: Дружби, Жовтнева, Набережна, Козацька,1. 10:00-17:00смт. Любешів вул. Свободи (частково)1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-506, Л-2. 10:00-17:00 с. Четвертня2. ПЛ-0,4 кВ КТП-86 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської. с. Колодії3. ПЛ-0,4 кВ КТП-424 10:00-17:00 с. Троянівка1. ПЛ-6 кВ В-2-13/ЗТП-103 КТП-146, КТП-147 09:00-17:00 Магазин Зустріч м.Нововолинськвул. Волинська, Богуна, Весняна, Молодіжна, Гайдара, Лугова, Котляревського, Лісна, Гірнича, М.Вовчка, Русовичівська,1. ПЛ-0.4 кВ Л-1.2 КТП-242 для чистки траси 9:30-12:00смт.Ратно вул Учительська2. ПЛ-04кв л-.КТП-222 для чистки траси 12:00-17:00 смт.Ратно вул.Замкова1. ПЛ-0,4кВ КТП-24 9:00-17:00 бригада №1 с.Козин2. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,5. ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-201 КТП-50 Л-1 9:00-17:00. Лісництво- контора с.Дубечно вул:Лісова2 КТП-203 9:00-17:00 Школа, магазин, бібліотека, відділення звязку, сушка с.Паридуби1. ПЛ-0,4кВКТП-368 Л-4 11:00-15:00 с.Городилець2. ПЛ-0,4кВКТП-282 Л-6 11:00-16:00 ТРСТ- магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М. – магазин госп. Товари, ФОП Данилюк М.В.- маг. «Олімп», інспекція сільського господарства - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул.Чорновола, Привокзальна, Луцька3. ПЛ-0,4кВКТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда4. ПЛ-0,4кВКТП-236 13:00-16:00 ФОП Шклярук О.М.- магазин, СВК «Слава» - контора, Маковичівська с/р- адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, церква, АТС, пошта, с.Маковичі вул.Майструка, Перемоги,5. ПЛ-0,4кВКТП-338 Л-1 10:00-16:30 Маковичівська с/р – клуб, ФАП, школа, ФОП Черен Н.В.- магазин с.Мочулки вул.Мирослави