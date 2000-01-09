У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 10 лютого. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
котельня вул. 20 липня,21
Магазин "Ритуал"
Магазин "Продукти №15"
Магазин "Насіння"
Магазин "Сад-город"
Володимир-Волинська гімназія м.Володимир-Волинський 20 липня, Шевченка, Гайдамацька, Олімпійський, Шкільний
2. 09:00-17:00
с.Зимне с.Зимне
вул.Польова
3. КТП-271 9:00-17:00 с.Зимно вул. Польова, 5, 8, 9, 9а, 11, 13, 1 5
4. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-252 9:00-17:00 с.Рогожани Хутірська 7
5. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-290 9:00-17:00 м.Володимир-Волинський вул.Крушельницької 1-27, Івана Багряного, пров. Винниченка
6. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-102 9:00-17:00 с.Житані вул. Набережна, вул.Гоголя 2
7. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-167 9:00-17:00 с.Овадно вул. Мічуріна, Привокзальна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-65-3 09:30 – 17:00 с.Клопочин вул.Володимирська, вул.Миру, вул.Набережна і прилеглі
2. КТП-275-3 10:00 – 17:00 с.Поромів вул.Центральна, вул.Прикордонна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00 - 17:00 м.К- Каширський, вул. Олексіївка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3
ЩТП-80 09:00 - 17:00 с. Красниліва, вул.1-го Травня
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
КТП-157 09:00 - 13:00 с.Гута- Боровенська, вул. Вижар.
4. ПЛ—0,4кВ Л-3
КТП-60 09:00 - 13:00 м, К- Каширський, вулГагаріна, Аеродромна.
5, ПЛ-10кВ Л-59-05, КТП-60, ЩТП-422 13:00- 17:00 м. К- Каширський, вул. Аеродромна, Героїв Чорнобиля.,Вузька, Магістральна, Гагаріна, Журавлина.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
школа смт.Олика
смт. Олика
вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Шкільна, буд. 4-39
вул. Садова, буд. 2-15
вул. Піонерська, буд. 3-14
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-204 8:30-17:00
ФОП Якимчук Л.В. - магазин
ФОП Білан Л.М. – кафе-магазин с.Яківці
вул.1-го Травня, буд.20-57, вул.Л.Українки,
вул.Ів.Франка,
вул.Довбуша,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-449 8:30-17:00 СГВК `Озеро`
Момотюк А.І. - баня
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-205 8:30-17:00 с.Скреготівка – школа, дитсадок, медпункт
с.Скреготівка
вул.Жовтнева,2-32/парні/,
вул.Польова,1-9/непарні/,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-206 8:30-17:00 с.Скреготівка
вул.Затишна,
6. ПЛ0,4 кВ від КТП-326 8:30-17:00 с.Скреготівка
вул.Жовтнева,буд.-18-38,
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ Л.100-12
(ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська
2.
ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд"
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
Локачинський район
1. 9.00-16.00
газорозподільча станція СНВК Правда ФОП пенкаля школа, с.Гранатів,ЗАТ Київстар Шельвів, ФОП Сірук,Шлапак,ДНЗ Шельвів,ФГ Кремеш,ДНЗ Войнин,ФОП Поліщук,Гошій, ПЛ-10кВ 21-04 с. Вілька Садівська, с. Ясинівка, с. Садівські Дубини, с. Гранатів, с. Войнин (частково), с. Шельвів (частково), с. Затурці (частково)
2. ПЛ-04кв Л-3 від КТП-30 9.00-17.00 с.Замличі вул.Лісова
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Глобал Табако
Буддеталь
2. 09:00-17:00
вул. Гнідавська (частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00
Торчинський універмаг - Кафе «Весна»
Ощадбанк – відділення банку
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-55 9:00 – 17:00 Побут с. Римачі
2. ПЛ-10 Л26-02 до ЛР-171 9:00 – 17:00 Побут, М/П с.Омеляне, Клуб с.Омеляне Маг.с.Омеляне, ФОП Денисовець Олеся Андріївна М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево, Продовольчий магазин Підманево с. Омеляне, Підманево
3. КТП-493 9:00 – 17:00 Побут с. Олеськ
4. ПЛ-04 КТП-343 9:00 – 17:00 Побут Магазин с. Світязь вул.: Дружби, Жовтнева, Набережна, Козацька,
Любешівський район
1. 10:00-17:00
смт. Любешів вул. Свободи (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-506, Л-2. 10:00-17:00 с. Четвертня
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-86 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської. с. Колодії
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-424 10:00-17:00 с. Троянівка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-6 кВ В-2-13/ЗТП-103 КТП-146, КТП-147 09:00-17:00 Магазин Зустріч м.Нововолинськ
вул. Волинська, Богуна, Весняна, Молодіжна, Гайдара, Лугова, Котляревського, Лісна, Гірнича, М.Вовчка, Русовичівська,
Ратнівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1.2 КТП-242 для чистки траси 9:30-12:00
смт.Ратно вул Учительська
2. ПЛ-04кв л-.КТП-222 для чистки траси 12:00-17:00 смт.Ратно вул.Замкова
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-24 9:00-17:00 бригада №1 с.Козин
2. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
Старовижівський район
1 КТП-50 Л-1 9:00-17:00. Лісництво- контора с.Дубечно вул:Лісова
2 КТП-203 9:00-17:00 Школа, магазин, бібліотека, відділення звязку, сушка с.Паридуби
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-368 Л-4 11:00-15:00 с.Городилець
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-282 Л-6 11:00-16:00 ТРСТ- магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М. – магазин госп. Товари, ФОП Данилюк М.В.- маг. «Олімп», інспекція сільського господарства - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул.Чорновола, Привокзальна, Луцька
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-236 13:00-16:00 ФОП Шклярук О.М.- магазин, СВК «Слава» - контора, Маковичівська с/р- адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, церква, АТС, пошта, с.Маковичі вул.Майструка, Перемоги,
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-338 Л-1 10:00-16:30 Маковичівська с/р – клуб, ФАП, школа, ФОП Черен Н.В.- магазин с.Мочулки вул.Мирослави
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
котельня вул. 20 липня,21
Магазин "Ритуал"
Магазин "Продукти №15"
Магазин "Насіння"
Магазин "Сад-город"
Володимир-Волинська гімназія м.Володимир-Волинський 20 липня, Шевченка, Гайдамацька, Олімпійський, Шкільний
2. 09:00-17:00
с.Зимне с.Зимне
вул.Польова
3. КТП-271 9:00-17:00 с.Зимно вул. Польова, 5, 8, 9, 9а, 11, 13, 1 5
4. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-252 9:00-17:00 с.Рогожани Хутірська 7
5. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-290 9:00-17:00 м.Володимир-Волинський вул.Крушельницької 1-27, Івана Багряного, пров. Винниченка
6. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-102 9:00-17:00 с.Житані вул. Набережна, вул.Гоголя 2
7. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-167 9:00-17:00 с.Овадно вул. Мічуріна, Привокзальна
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-65-3 09:30 – 17:00 с.Клопочин вул.Володимирська, вул.Миру, вул.Набережна і прилеглі
2. КТП-275-3 10:00 – 17:00 с.Поромів вул.Центральна, вул.Прикордонна і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00 - 17:00 м.К- Каширський, вул. Олексіївка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3
ЩТП-80 09:00 - 17:00 с. Красниліва, вул.1-го Травня
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1
КТП-157 09:00 - 13:00 с.Гута- Боровенська, вул. Вижар.
4. ПЛ—0,4кВ Л-3
КТП-60 09:00 - 13:00 м, К- Каширський, вулГагаріна, Аеродромна.
5, ПЛ-10кВ Л-59-05, КТП-60, ЩТП-422 13:00- 17:00 м. К- Каширський, вул. Аеродромна, Героїв Чорнобиля.,Вузька, Магістральна, Гагаріна, Журавлина.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
школа смт.Олика
смт. Олика
вул. П.Мирного, буд. 1-18
вул. Шкільна, буд. 4-39
вул. Садова, буд. 2-15
вул. Піонерська, буд. 3-14
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-204 8:30-17:00
ФОП Якимчук Л.В. - магазин
ФОП Білан Л.М. – кафе-магазин с.Яківці
вул.1-го Травня, буд.20-57, вул.Л.Українки,
вул.Ів.Франка,
вул.Довбуша,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-449 8:30-17:00 СГВК `Озеро`
Момотюк А.І. - баня
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-205 8:30-17:00 с.Скреготівка – школа, дитсадок, медпункт
с.Скреготівка
вул.Жовтнева,2-32/парні/,
вул.Польова,1-9/непарні/,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-206 8:30-17:00 с.Скреготівка
вул.Затишна,
6. ПЛ0,4 кВ від КТП-326 8:30-17:00 с.Скреготівка
вул.Жовтнева,буд.-18-38,
Ковельський район
1. ПЛ-10кВ Л.100-12
(ТП-300; ТП-383; ТП-299; ТП-591; ТП-324; ТП-526; ТП-689) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської районної державної
Адміністрації
ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська
2.
ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд"
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
Локачинський район
1. 9.00-16.00
газорозподільча станція СНВК Правда ФОП пенкаля школа, с.Гранатів,ЗАТ Київстар Шельвів, ФОП Сірук,Шлапак,ДНЗ Шельвів,ФГ Кремеш,ДНЗ Войнин,ФОП Поліщук,Гошій, ПЛ-10кВ 21-04 с. Вілька Садівська, с. Ясинівка, с. Садівські Дубини, с. Гранатів, с. Войнин (частково), с. Шельвів (частково), с. Затурці (частково)
2. ПЛ-04кв Л-3 від КТП-30 9.00-17.00 с.Замличі вул.Лісова
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Глобал Табако
Буддеталь
2. 09:00-17:00
вул. Гнідавська (частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00
Торчинський універмаг - Кафе «Весна»
Ощадбанк – відділення банку
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-55 9:00 – 17:00 Побут с. Римачі
2. ПЛ-10 Л26-02 до ЛР-171 9:00 – 17:00 Побут, М/П с.Омеляне, Клуб с.Омеляне Маг.с.Омеляне, ФОП Денисовець Олеся Андріївна М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево, Продовольчий магазин Підманево с. Омеляне, Підманево
3. КТП-493 9:00 – 17:00 Побут с. Олеськ
4. ПЛ-04 КТП-343 9:00 – 17:00 Побут Магазин с. Світязь вул.: Дружби, Жовтнева, Набережна, Козацька,
Любешівський район
1. 10:00-17:00
смт. Любешів вул. Свободи (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-506, Л-2. 10:00-17:00 с. Четвертня
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-86 10:00-17:00 Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської. с. Колодії
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-424 10:00-17:00 с. Троянівка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-6 кВ В-2-13/ЗТП-103 КТП-146, КТП-147 09:00-17:00 Магазин Зустріч м.Нововолинськ
вул. Волинська, Богуна, Весняна, Молодіжна, Гайдара, Лугова, Котляревського, Лісна, Гірнича, М.Вовчка, Русовичівська,
Ратнівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-1.2 КТП-242 для чистки траси 9:30-12:00
смт.Ратно вул Учительська
2. ПЛ-04кв л-.КТП-222 для чистки траси 12:00-17:00 смт.Ратно вул.Замкова
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-24 9:00-17:00 бригада №1 с.Козин
2. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
Старовижівський район
1 КТП-50 Л-1 9:00-17:00. Лісництво- контора с.Дубечно вул:Лісова
2 КТП-203 9:00-17:00 Школа, магазин, бібліотека, відділення звязку, сушка с.Паридуби
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-368 Л-4 11:00-15:00 с.Городилець
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-282 Л-6 11:00-16:00 ТРСТ- магазин «Промінь», ФОП Данилюк Р.М. – магазин госп. Товари, ФОП Данилюк М.В.- маг. «Олімп», інспекція сільського господарства - адмінприміщення с.м.т.Турійськ вул.Чорновола, Привокзальна, Луцька
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-236 13:00-16:00 ФОП Шклярук О.М.- магазин, СВК «Слава» - контора, Маковичівська с/р- адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, церква, АТС, пошта, с.Маковичі вул.Майструка, Перемоги,
5. ПЛ-0,4кВ
КТП-338 Л-1 10:00-16:30 Маковичівська с/р – клуб, ФАП, школа, ФОП Черен Н.В.- магазин с.Мочулки вул.Мирослави
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У яких районах Волині виявили найбільше екопорушників у січні
Сьогодні, 19:32
Ночує на лавці: у Луцьку в пункті обігріву місяць живе чоловік без документів. ВІДЕО
Сьогодні, 19:14
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 10 лютого. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00