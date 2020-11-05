У Луцьку горіла автівка





Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.



Зазначають, о 16:52 через несправність електричної системи зайнявся вогнем легковий автомобіль, який вже за 5 хвилин загасили працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька.



Вогонь знищив систему обігріву автомобіля, панель приладів, внутрішнє оздоблення кабіни водія, лобове та бокове скло, пошкодив сидіння.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 8 лютого, у Луцьку загорівся легковий автомобіль.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.Зазначають, о 16:52 через несправність електричної системи зайнявся вогнем легковий автомобіль, який вже за 5 хвилин загасили працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька.Вогонь знищив систему обігріву автомобіля, панель приладів, внутрішнє оздоблення кабіни водія, лобове та бокове скло, пошкодив сидіння.

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