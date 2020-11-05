У Луцьку горіла автівка
Сьогодні, 11:55
Вчора, 8 лютого, у Луцьку загорівся легковий автомобіль.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Зазначають, о 16:52 через несправність електричної системи зайнявся вогнем легковий автомобіль, який вже за 5 хвилин загасили працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька.
Вогонь знищив систему обігріву автомобіля, панель приладів, внутрішнє оздоблення кабіни водія, лобове та бокове скло, пошкодив сидіння.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Зазначають, о 16:52 через несправність електричної системи зайнявся вогнем легковий автомобіль, який вже за 5 хвилин загасили працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька.
Вогонь знищив систему обігріву автомобіля, панель приладів, внутрішнє оздоблення кабіни водія, лобове та бокове скло, пошкодив сидіння.
Фото - ілюстративне
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