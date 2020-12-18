«До зустрічі біля кучугур»: на Волині мер міста і посадовці вийдуть чистити місто від снігу. ВІДЕО

Ковельський міський головазапрошує ковельчан долучитися до флешмобу «Допоможи розчистити своє місто».Відповідне звернення він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, комунальники цілодобово чистять місто від снігу. Вони також працювали і в селах громади. Першочергово прибирають дороги, якими здійснюються міські пасажирські перевезення.«У своїх повідомлення ви багато пишете, що місто не розчищається від снігу. Але це не так.. Проблема – у малій кількості снігоочисної техніки, яка не може водночас працювати в усіх районах міста і справитися з таким об’ємом опадів. Тому запрошую усіх допомогти комунальникам», - сказав Ігор Чайка.Він закликав усіх чистити сніг біля свого дому, двору, магазину тощо.«Міська рада збирається на 14 годину (9 лютого – ред.) тут, у центрі міста. Тож долучайтеся, до зустрічі біля кучугур», - звернувся мер до ковельчан.