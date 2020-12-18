«До зустрічі біля кучугур»: на Волині мер міста і посадовці вийдуть чистити місто від снігу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Ковельський міський голова Ігор Чайка запрошує ковельчан долучитися до флешмобу «Допоможи розчистити своє місто».
Відповідне звернення він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, комунальники цілодобово чистять місто від снігу. Вони також працювали і в селах громади. Першочергово прибирають дороги, якими здійснюються міські пасажирські перевезення.
«У своїх повідомлення ви багато пишете, що місто не розчищається від снігу. Але це не так.. Проблема – у малій кількості снігоочисної техніки, яка не може водночас працювати в усіх районах міста і справитися з таким об’ємом опадів. Тому запрошую усіх допомогти комунальникам», - сказав Ігор Чайка.
Він закликав усіх чистити сніг біля свого дому, двору, магазину тощо.
«Міська рада збирається на 14 годину (9 лютого – ред.) тут, у центрі міста. Тож долучайтеся, до зустрічі біля кучугур», - звернувся мер до ковельчан.
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Відповідне звернення він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, комунальники цілодобово чистять місто від снігу. Вони також працювали і в селах громади. Першочергово прибирають дороги, якими здійснюються міські пасажирські перевезення.
«У своїх повідомлення ви багато пишете, що місто не розчищається від снігу. Але це не так.. Проблема – у малій кількості снігоочисної техніки, яка не може водночас працювати в усіх районах міста і справитися з таким об’ємом опадів. Тому запрошую усіх допомогти комунальникам», - сказав Ігор Чайка.
Він закликав усіх чистити сніг біля свого дому, двору, магазину тощо.
«Міська рада збирається на 14 годину (9 лютого – ред.) тут, у центрі міста. Тож долучайтеся, до зустрічі біля кучугур», - звернувся мер до ковельчан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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