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На Волині горіли лазня, гараж та господарські будівлі

На Волині горіли лазня, гараж та господарські будівлі
За минулу добу рятувальники Волині загасили 6 пожеж.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Так, вночі о 3:15 через недолік конструкції, порушення правил експлуатації нагрівальних печей та димарів у с. Підцир’я Камінь- Каширського району виникла пожежа у господарській будівлі з шлакоблоків, яку вже о 3:50 рятувальники ліквідували. Вогонь встиг знищити лише 2 м2 покрівлі.

О 4:58 у м. Рожищі через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб загорілася цегляна господарська будівля. О 4:58 пожежу ліквідували місцеві вогнеборці. Ще одну пожежу господарської споруди рятувальники приборкали у Ковелі о 15:02.

О 13:14 с. Клопочин Іваничівського району через порушення правил монтажу димаря загорілася лазня. Вже 14:03 працівники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони села Павлівка ліквідували пожежу. Вогонь знищив 72 м2 покрівлі, меблі, телевізор, речі, пошкодив 48 м2 внутрішнього оздоблення стін.

О 20:11 у місті Ківерці через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів виникла пожежа в гаражі на вулиці Космонавтів. Працівники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерці о 20:19 локалізували пожежу, а об 20:32 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив лише 0,1 м3 дров, пошкодив перекриття 2 м2.

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, в обласному центрі через несправність електричної системи зайнявся вогнем легковий автомобіль.

Фото - ілюстративне

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Теги: Пожежі, рятувальники, Волинь
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