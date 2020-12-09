На Волині горіли лазня, гараж та господарські будівлі

За минулу добу рятувальники Волині загасили 6 пожеж.Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.Так, вночі о 3:15 через недолік конструкції, порушення правил експлуатації нагрівальних печей та димарів у с. Підцир’я Камінь- Каширського району виникла пожежа у господарській будівлі з шлакоблоків, яку вже о 3:50 рятувальники ліквідували. Вогонь встиг знищити лише 2 м2 покрівлі.О 4:58 у м. Рожищі через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб загорілася цегляна господарська будівля. О 4:58 пожежу ліквідували місцеві вогнеборці. Ще одну пожежу господарської споруди рятувальники приборкали у Ковелі о 15:02.О 13:14 с. Клопочин Іваничівського району через порушення правил монтажу димаря загорілася лазня. Вже 14:03 працівники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони села Павлівка ліквідували пожежу. Вогонь знищив 72 м2 покрівлі, меблі, телевізор, речі, пошкодив 48 м2 внутрішнього оздоблення стін.О 20:11 у місті Ківерці через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів виникла пожежа в гаражі на вулиці Космонавтів. Працівники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерці о 20:19 локалізували пожежу, а об 20:32 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив лише 0,1 м3 дров, пошкодив перекриття 2 м2.Нагадаємо, вчора, 8 лютого, в обласному центрі через