Загорнула у рушник і поклала в морозильну камеру: на Рівненщині жінка вбила новонароджену дитину
Сьогодні, 12:16
На Рівненщині матір вбила свою новонароджену дитину.
Опівночі сьогодні, 9 лютого, до поліції надійшло повідомлення з Дубровицької районної лікарні про те, що у приймальне відділення за допомогою звернулася 34-річна жінка, - пише ГУНП у Рівненській області.
Попередньо поліцейські встановили, що 8 лютого, близько 02:30 у жінки почалися пологи. З її слів, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності.
Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину у рушник та в пакет, який потім поклала до морозильної камери. З її слів, дитина народилася мертвою. В подальшому у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню.
Там вона запевняла медиків, що самотужки перервала небажану вагітність. Втім згодом зізналася поліцейським, що насправді народила, а також повідомила, де залишила дитину.
За місцем проживання породіллі слідчо-оперативна група виявила тіло новонародженої дівчинки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.
Породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Зі слів чоловіка, про вагітність йому нічого не було відомо.
Слідчі відділення поліції №1 міста Дубровиця Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).
У рамках кримінального провадження призначатиметься також судово-психіатрична експертиза. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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Опівночі сьогодні, 9 лютого, до поліції надійшло повідомлення з Дубровицької районної лікарні про те, що у приймальне відділення за допомогою звернулася 34-річна жінка, - пише ГУНП у Рівненській області.
Попередньо поліцейські встановили, що 8 лютого, близько 02:30 у жінки почалися пологи. З її слів, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності.
Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину у рушник та в пакет, який потім поклала до морозильної камери. З її слів, дитина народилася мертвою. В подальшому у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню.
Там вона запевняла медиків, що самотужки перервала небажану вагітність. Втім згодом зізналася поліцейським, що насправді народила, а також повідомила, де залишила дитину.
За місцем проживання породіллі слідчо-оперативна група виявила тіло новонародженої дівчинки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.
Породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Зі слів чоловіка, про вагітність йому нічого не було відомо.
Слідчі відділення поліції №1 міста Дубровиця Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).
У рамках кримінального провадження призначатиметься також судово-психіатрична експертиза. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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