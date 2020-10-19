вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Загорнула у рушник і поклала в морозильну камеру: на Рівненщині жінка вбила новонароджену дитину

Загорнула у рушник і поклала в морозильну камеру: на Рівненщині жінка вбила новонароджену дитину
На Рівненщині матір вбила свою новонароджену дитину.

Опівночі сьогодні, 9 лютого, до поліції надійшло повідомлення з Дубровицької районної лікарні про те, що у приймальне відділення за допомогою звернулася 34-річна жінка, - пише ГУНП у Рівненській області.

Попередньо поліцейські встановили, що 8 лютого, близько 02:30 у жінки почалися пологи. З її слів, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності.

Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину, загорнула дитину у рушник та в пакет, який потім поклала до морозильної камери. З її слів, дитина народилася мертвою. В подальшому у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню.

Там вона запевняла медиків, що самотужки перервала небажану вагітність. Втім згодом зізналася поліцейським, що насправді народила, а також повідомила, де залишила дитину.

За місцем проживання породіллі слідчо-оперативна група виявила тіло новонародженої дівчинки. Його відправили на судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.

Породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Зі слів чоловіка, про вагітність йому нічого не було відомо.
Слідчі відділення поліції №1 міста Дубровиця Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).

У рамках кримінального провадження призначатиметься також судово-психіатрична експертиза. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, немовля, дитина, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11–12 лютого на Волині знову вируватиме негода
Сьогодні, 12:44
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили квартиру в новобудові
Сьогодні, 12:39
Загорнула у рушник і поклала в морозильну камеру: на Рівненщині жінка вбила новонароджену дитину
Сьогодні, 12:16
На Волині горіли лазня, гараж та господарські будівлі
Сьогодні, 12:10
«До зустрічі біля кучугур»: на Волині мер міста і посадовці вийдуть чистити місто від снігу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Лучанку, яка носила в сумці мертве немовля, відпустили під домашній арешт Лучанку, яка носила в сумці мертве немовля, відпустили під домашній арешт
19 жовтень, 2020, 16:04
Сестрам-прикордонницям з Волині, які закопали немовля, продовжили термін домашнього арешту Сестрам-прикордонницям з Волині, які закопали немовля, продовжили термін домашнього арешту
21 січень, 01:14
На Рівненщині зникла матір з 7-місячною дитиною На Рівненщині зникла матір з 7-місячною дитиною
26 грудень, 2020, 18:43
Повідомили, від чого померла новонароджена дитина, яку в Луцьку жінка носила в сумці Повідомили, від чого померла новонароджена дитина, яку в Луцьку жінка носила в сумці
18 жовтень, 2020, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вночі викрали позашляховик. ВІДЕО
Сьогодні, 13:51
 0
В дитячому садочку у Києві сталася пожежа, евакуювали понад 100 дітей
Сьогодні, 13:43
 0
На луцькій автостанції скасували понад 60% рейсів
Сьогодні, 13:35
 0
Нові вулиці, мости та об'їзди: як у Луцьку планують змінити схему дорожнього руху. КАРТИ
Сьогодні, 13:30
 0
Волинський поліцейський розповів, чому застосував зброю під час кривавої різанини
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8