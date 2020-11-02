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У центрі Луцька тролейбус застряг у сніговому заметі. ФОТО

У центрі Луцька тролейбус застряг у сніговому заметі. ФОТО
У Луцьку станом на 12:00 9 лютого рятувальники вивільнили зі снігових заметів 2 вантажівки та тролейбус.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Зокрема, на проспекті Відродження працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області вивільнили зі снігового замету вантажний автомобіль. Ще одну вантажівку встановили на стійку ділянку автодороги в районі вулиці Ковельської працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області.

Крім того, бійці групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення працювали також в районі вулиці Словацького, де у скупченні снігу застряг тролейбус (без пасажирів).Рятувальники відбуксирували тролейбус на стійку ділянку автодороги.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 3 одиниці техніки, працювали 12 рятувальників.

У центрі Луцька тролейбус застряг у сніговому заметі. ФОТО
У центрі Луцька тролейбус застряг у сніговому заметі. ФОТО

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Теги: Луцьк, снігопади, рятувальники
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Коментарі 1
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погодьтесь повний п№;%ць в центральній частині міста рятувальники витягають тролейбус.... а там в далині виднівсья фонтан за кілька мільйонів гривень а в парку яскраво блимали лампочки..... можливо хтось підкаже Поліщуку і Ко, що місто це не міфічні туристи для яких потрібні "зяцьки" а Лучани!!! ті лучани які утримують своїми податками мерію і їм подібних ті лучани які потребують елементарних зручностей типу додаткового тракторця щоб можна було почистити сніг щей у дворі...
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