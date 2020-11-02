У центрі Луцька тролейбус застряг у сніговому заметі. ФОТО

У Луцьку станом на 12:00 9 лютого рятувальники вивільнили зі снігових заметів 2 вантажівки та тролейбус.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Зокрема, на проспекті Відродження працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області вивільнили зі снігового замету вантажний автомобіль. Ще одну вантажівку встановили на стійку ділянку автодороги в районі вулиці Ковельської працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області.Крім того, бійці групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення працювали також в районі вулиці Словацького, де у скупченні снігу застряг тролейбус (без пасажирів).Рятувальники відбуксирували тролейбус на стійку ділянку автодороги.Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили 3 одиниці техніки, працювали 12 рятувальників.