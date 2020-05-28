Волинський поліцейський розповів, чому застосував зброю під час кривавої різанини

Тарас Слюсарук, який отримав ножові поранення 6 лютого



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Різані рани грудної клітки зліва, великого пальця руки та стегна правої ноги - це діагноз Тараса Слюсарука.



Ось що розказує він про ту подію: «Думали, що це звичайна сварка, як завжди, таких викликів за зміну приходить десятки. На місці події побачили швидку, фельдшер якої сказав, що медики не підуть всередину, де відбувається бійка, адже один з чоловіків дуже агресивний, вдарив його кулаком. Ми викликали підмогу і підійшли до будинку. Спочатку з оселі вийшов брат нападника, весь в крові, потім – його дружина, також побита і в крові. Вони сказали, що між ними виник звичайний сімейний конфлікт. Під час нашого спілкування з будинку вийшов ще один чоловік з двома ножами в руках і раптово наніс кілька ударів в живіт своїй дружині, а потім – братові».



Далі він направився з ножами до поліцейських.



«Рішення потрібно було приймати в секунді. Я зробив два попереджувальні постріли вгору і хотів здійснити постріл в бік нападника, але він стояв поруч з іншими, було скупчення людей, темно, і це було небезпечно. Я побачив, як він направився в бік напарниці, яка впала, послизнувшись. Потому вистрілив двічі йому перед ногами. У цей момент він накинувся на мене і завдав кілька ударів двома ножами. Я вистрілив у нього», - говорить Тарас, який правомірно застосував зброю того вечора.



Усе відбулось за кілька секунд, і професійні дії поліцейського врятували одночасно кілька життів.



Нині нападник, його родичі та поліцейський перебувають у лікарні.



31-річний капітан поліції, старший інспектор сектору реагування патрульної поліції Тарас Слюсарук несе службу вже 13 років. Каже, що випадки по службі бувають різні, але цей дуже зухвалий, адже нібито звичайний сімейний конфлікт переріс у справжню поножовщину. І все – через алкоголь та наслідки від зловживання ним.



Нині ж Тараса провідує його напарниця, яку він, фактично врятував як не від смерті, то від поранень: травм дівчина не отримала. Чекають його удома дружина та двоє маленьких діток.



Щодо 40-річного нападника відкрито провадження за двома статтями Кримінального Кодексу: посягання на життя працівника правоохоронного органу та замах на вбивство. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річний поліцейський з Володимир-Волинського районного відділу поліції, який отримав ножові поранення 6 лютого під час опрацювання виклику про бійку між родичами в одному з сіл біля Нововолинська, розповів, чому застосував зброю.Про це пише пресслужба поліції Волинської області.Різані рани грудної клітки зліва, великого пальця руки та стегна правої ноги - це діагноз Тараса Слюсарука.Ось що розказує він про ту подію: «Думали, що це звичайна сварка, як завжди, таких викликів за зміну приходить десятки. На місці події побачили швидку, фельдшер якої сказав, що медики не підуть всередину, де відбувається бійка, адже один з чоловіків дуже агресивний, вдарив його кулаком. Ми викликали підмогу і підійшли до будинку. Спочатку з оселі вийшов брат нападника, весь в крові, потім – його дружина, також побита і в крові. Вони сказали, що між ними виник звичайний сімейний конфлікт. Під час нашого спілкування з будинку вийшов ще один чоловік з двома ножами в руках і раптово наніс кілька ударів в живіт своїй дружині, а потім – братові».Далі він направився з ножами до поліцейських.«Рішення потрібно було приймати в секунді. Я зробив два попереджувальні постріли вгору і хотів здійснити постріл в бік нападника, але він стояв поруч з іншими, було скупчення людей, темно, і це було небезпечно. Я побачив, як він направився в бік напарниці, яка впала, послизнувшись. Потому вистрілив двічі йому перед ногами. У цей момент він накинувся на мене і завдав кілька ударів двома ножами. Я вистрілив у нього», - говорить Тарас, який правомірно застосував зброю того вечора.Усе відбулось за кілька секунд, і професійні дії поліцейського врятували одночасно кілька життів.Нині нападник, його родичі та поліцейський перебувають у лікарні.31-річний капітан поліції, старший інспектор сектору реагування патрульної поліції Тарас Слюсарук несе службу вже 13 років. Каже, що випадки по службі бувають різні, але цей дуже зухвалий, адже нібито звичайний сімейний конфлікт переріс у справжню поножовщину. І все – через алкоголь та наслідки від зловживання ним.Нині ж Тараса провідує його напарниця, яку він, фактично врятував як не від смерті, то від поранень: травм дівчина не отримала. Чекають його удома дружина та двоє маленьких діток.Щодо 40-річного нападника відкрито провадження за двома статтями Кримінального Кодексу: посягання на життя працівника правоохоронного органу та замах на вбивство. Слідство триває.

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