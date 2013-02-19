Нові вулиці, мости та об'їзди: як у Луцьку планують змінити схему дорожнього руху. КАРТИ





У міській раді обговорювали новий проект схеми організації дорожнього руху у місті, який розробили фахівці Луцького НТУ, пише

Згідно з цим проектом, у Луцьку пропонують такі нововведення:



Для розвантаження 40-го мікрорайону пропонують відреконструювати вулицю Карбишева з виходом на магістральну дорогу М-19. Це дозволить перерозподілити транзитний транспорт. Також пропонують реконструювати вулицю Єршова з будівництвом нової ділянки та виходом на трасу М-19 в районі села Прилуцьке та частково відреконструювати 200 метрів вулиці Теремнівської, щоб закільцювати її з вулицею Карбишева.



Для розвантаження проспекту Відродження пропонують відреконструювати частину вулиці Гетьмана Сагайдачного (приблизно 500 метрів щебеневої дороги). Вона буде іти паралельно проспекту Відродження, що частково розвантажить потік місцевого транспорту.



Ще одна пропозиція що розвантаження 40-го кварталу – це реконструкція вулиці Наливайка та вулиці Івана Богуна, що проходить територією села Прилуцьке, з виходом на трасу М19. Ця вулиця буде частково дублювати Ківерцівську.



Також для цього пропонують відреконструювати вулицю Лідавську з повним проїздом від Карпенка-Карого до Наливайка.



Велика проблема виникає у Луцьку на перехресті Дубнівська — Карпенка-Карого — Глушець. Розробники схеми пропонують відреконструювати вулицю Садовського поруч із залізничним переїздом і побудувати нову вулицю уздовж залізничного сполучення з виходом у Рованці. Відповідно, потрібно побудувати залізничний переїзд та міст через річку Стир. Це дозволить суттєво розвантажити згадане перехрестя.



Також для часткового розвантаження Дубнівської можна зробити проїзд з Дубнівської на Рівненську через Електроапаратну та Героїв Крут.



Замість будівництва південної кільцевої розв'язки, яка би сполучала львівський і володимирський напрямки, проектанти пропонують відремонтувати Львівську в районі "Кромберг енд Шуберт", через поле Великого Омеляника вийти на вулицю Тарасова і на вулицю Володимирську. Це частково дозволить розвантажити Луцьк від транзитного транспорту.



Ще один спосіб розвантажити Львівську – це відреставрувати вулицю Степову і вулицю Баранова і організувати там односторонній рух.



Щоб розвантажити кільце Володимирська — Грінки — Львівська від транзитного транспорту, що рухається з львівського на ковельський напрямок і навпаки, є пропозиція відреставрувати вулицю Стефаника і добудувати її біля гаражного кооперативу, а поруч із цвинтарем вийти на вулицю Володимирську. Ділянка 300 метрів, однак, проходить через дачі.



Щоб розвантажити мости на вулиці Шевченка і на вулиці Ковельській, потрібно збудувати ще один міст через Стир в районі перехрестя Яровиці і Набережної.



Район Балки – вулиця Гетьмана Мазепи і Софії Ковалевської – не має прямого сполучення із 55-м і 33-м мікрорайонами. Пропонують побудувати новий пішохідний міст через Сапалаївку та реконструювати вулицю Софії Ковалевської. Це дозволить зменшити час проїзду між районами.



Аби розвантажити проспект Перемоги, пропонують сполучити проспект Грушевського із вулицею Ківерцівською чи Карпенка-Карого шляхом реконструкції вулиці Привокзальної та будівництва нової вулиці.



Щоб розвантажити вулицю Задворецьку, пропонують реконструювати вулиці Повстанську, Поліську Січ з виходом на вулицю Рівненську. Пропонують односторонній рух по Повстанській та Задворецькій.



Аби прибрати затори на перехресті вулиць Шевченка та Чернишевського, пропонують відреставрувати вулицю Залізну.





Пропозиції проїзду транзитного транспорту



Південна мініоб'їзна, яка з'єднає Дубнівську і Львівську по вулиці Садовського. Вздовж залізниці потрібно зробити виїзд на Рованці, відреконструювати вулицю Мамсурова і Окружну.



Західна мініоб'їзна проходитиме від вулиці Львівської, в районі Окружної через Великий Омеляник, виходитиме на Володимирську і продовжиться через вулиці Симиренка і Стефаника на Ковельську.



Північна мініоб'їзна проходитиме по вулиці Ливарній з виходом на Яровицю.









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Для розвантаження 40-го мікрорайону пропонують відреконструювати вулицю Карбишева з виходом на магістральну дорогу М-19. Це дозволить перерозподілити транзитний транспорт. Також пропонують реконструювати вулицю Єршова з будівництвом нової ділянки та виходом на трасу М-19 в районі села Прилуцьке та частково відреконструювати 200 метрів вулиці Теремнівської, щоб закільцювати її з вулицею Карбишева.Для розвантаження проспекту Відродження пропонують відреконструювати частину вулиці Гетьмана Сагайдачного (приблизно 500 метрів щебеневої дороги). Вона буде іти паралельно проспекту Відродження, що частково розвантажить потік місцевого транспорту.Ще одна пропозиція що розвантаження 40-го кварталу – це реконструкція вулиці Наливайка та вулиці Івана Богуна, що проходить територією села Прилуцьке, з виходом на трасу М19. Ця вулиця буде частково дублювати Ківерцівську.Також для цього пропонують відреконструювати вулицю Лідавську з повним проїздом від Карпенка-Карого до Наливайка.Велика проблема виникає у Луцьку на перехресті Дубнівська — Карпенка-Карого — Глушець. Розробники схеми пропонують відреконструювати вулицю Садовського поруч із залізничним переїздом і побудувати нову вулицю уздовж залізничного сполучення з виходом у Рованці. Відповідно, потрібно побудувати залізничний переїзд та міст через річку Стир. Це дозволить суттєво розвантажити згадане перехрестя.Також для часткового розвантаження Дубнівської можна зробити проїзд з Дубнівської на Рівненську через Електроапаратну та Героїв Крут.Замість будівництва південної кільцевої розв'язки, яка би сполучала львівський і володимирський напрямки, проектанти пропонують відремонтувати Львівську в районі "Кромберг енд Шуберт", через поле Великого Омеляника вийти на вулицю Тарасова і на вулицю Володимирську. Це частково дозволить розвантажити Луцьк від транзитного транспорту.Ще один спосіб розвантажити Львівську – це відреставрувати вулицю Степову і вулицю Баранова і організувати там односторонній рух.Щоб розвантажити кільце Володимирська — Грінки — Львівська від транзитного транспорту, що рухається з львівського на ковельський напрямок і навпаки, є пропозиція відреставрувати вулицю Стефаника і добудувати її біля гаражного кооперативу, а поруч із цвинтарем вийти на вулицю Володимирську. Ділянка 300 метрів, однак, проходить через дачі.Щоб розвантажити мости на вулиці Шевченка і на вулиці Ковельській, потрібно збудувати ще один міст через Стир в районі перехрестя Яровиці і Набережної.Район Балки – вулиця Гетьмана Мазепи і Софії Ковалевської – не має прямого сполучення із 55-м і 33-м мікрорайонами. Пропонують побудувати новий пішохідний міст через Сапалаївку та реконструювати вулицю Софії Ковалевської. Це дозволить зменшити час проїзду між районами.Аби розвантажити проспект Перемоги, пропонують сполучити проспект Грушевського із вулицею Ківерцівською чи Карпенка-Карого шляхом реконструкції вулиці Привокзальної та будівництва нової вулиці.Щоб розвантажити вулицю Задворецьку, пропонують реконструювати вулиці Повстанську, Поліську Січ з виходом на вулицю Рівненську. Пропонують односторонній рух по Повстанській та Задворецькій.Аби прибрати затори на перехресті вулиць Шевченка та Чернишевського, пропонують відреставрувати вулицю Залізну.Південна мініоб'їзна, яка з'єднає Дубнівську і Львівську по вулиці Садовського. Вздовж залізниці потрібно зробити виїзд на Рованці, відреконструювати вулицю Мамсурова і Окружну.Західна мініоб'їзна проходитиме від вулиці Львівської, в районі Окружної через Великий Омеляник, виходитиме на Володимирську і продовжиться через вулиці Симиренка і Стефаника на Ковельську.Північна мініоб'їзна проходитиме по вулиці Ливарній з виходом на Яровицю.

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