На луцькій автостанції скасували понад 60% рейсів





Про це Віталій Бондарук.



«У порівнянні із вчорашнім днем, ситуація ускладнилася», - кажуть на автостанції.



Через замети від ранку не змогли вийти у рейс понад 100 автобусів різних напрямків. Напередодні, зауважує диспетчер, із запланованих 710 рейсів не відбулося 203. 9 лютого заблокували рух до ще кількох населених пунктів.



«Вже не можна дістатися в напрямку Демидівки, Берестечка, Торчина, Гать, Бережанки. З міжобласних - заблокований напрямок до Острога. Туди жоден рейс не виїхав. Автобус Луцьк-Хмельницький в обох напрямках не поїхав», - розповів Віталій Бондарчук.



На автостанції зазначають: постійно телефонують дорожникам, щоб дізнатися, які напрямки їм вдалося розблокувати. «Цей зв'язок - односторонній, вони нам нічого не повідомляють», - каже диспетчер.



Пасажири, попри негоду, приходять на автостанцію. Тим, хто має квитка, але так і не дочекався свого автобуса, диспетчери радять здати документ і отримати кошти назад, або ж пропонують змінити дату поїздки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 12 годину 9 лютого з луцької автостанції не виїхало понад 60% рейсів.Про це Суспільному розповів старший диспетчер«У порівнянні із вчорашнім днем, ситуація ускладнилася», - кажуть на автостанції.Через замети від ранку не змогли вийти у рейс понад 100 автобусів різних напрямків. Напередодні, зауважує диспетчер, із запланованих 710 рейсів не відбулося 203. 9 лютого заблокували рух до ще кількох населених пунктів.«Вже не можна дістатися в напрямку Демидівки, Берестечка, Торчина, Гать, Бережанки. З міжобласних - заблокований напрямок до Острога. Туди жоден рейс не виїхав. Автобус Луцьк-Хмельницький в обох напрямках не поїхав», - розповів Віталій Бондарчук.На автостанції зазначають: постійно телефонують дорожникам, щоб дізнатися, які напрямки їм вдалося розблокувати. «Цей зв'язок - односторонній, вони нам нічого не повідомляють», - каже диспетчер.Пасажири, попри негоду, приходять на автостанцію. Тим, хто має квитка, але так і не дочекався свого автобуса, диспетчери радять здати документ і отримати кошти назад, або ж пропонують змінити дату поїздки.

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