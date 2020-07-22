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На луцькій автостанції скасували понад 60% рейсів

На луцькій автостанції скасували понад 60% рейсів
Станом на 12 годину 9 лютого з луцької автостанції не виїхало понад 60% рейсів.

Про це Суспільному розповів старший диспетчер Віталій Бондарук.

«У порівнянні із вчорашнім днем, ситуація ускладнилася», - кажуть на автостанції.

Через замети від ранку не змогли вийти у рейс понад 100 автобусів різних напрямків. Напередодні, зауважує диспетчер, із запланованих 710 рейсів не відбулося 203. 9 лютого заблокували рух до ще кількох населених пунктів.

«Вже не можна дістатися в напрямку Демидівки, Берестечка, Торчина, Гать, Бережанки. З міжобласних - заблокований напрямок до Острога. Туди жоден рейс не виїхав. Автобус Луцьк-Хмельницький в обох напрямках не поїхав», - розповів Віталій Бондарчук.

На автостанції зазначають: постійно телефонують дорожникам, щоб дізнатися, які напрямки їм вдалося розблокувати. «Цей зв'язок - односторонній, вони нам нічого не повідомляють», - каже диспетчер.

Пасажири, попри негоду, приходять на автостанцію. Тим, хто має квитка, але так і не дочекався свого автобуса, диспетчери радять здати документ і отримати кошти назад, або ж пропонують змінити дату поїздки.


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Теги: Луцьк, автостанція, рейс, автобус, диспетчер
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