В дитячому садочку у Києві сталася пожежа, евакуювали понад 100 дітей
Сьогодні, 13:43
Внаслідок пожежі в дитячому садочку у Києві евакуювали 124 дитини.
9 лютого, о 10:01, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А, що у Святошинському районі столиці, повідомляє МВС України.
До місця виклику направили рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття встановили, що в медичному кабінеті на 1-поверсі 2-поверхового дитячого садочку сталося загоряння в холодильнику. Займання ліквідували персоналом садочку за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів.
Рятувальники в ході розвідки евакуювали 124 дитини, через те, що було сильне задимлення в кімнатах закладу. Через погодні умови, дітей помістили у два автобуси. Повертатися до садочку було небезпечно, адже через провітрювання приміщень у садочку було холодно. Крім того, вогнеборці допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобісів. Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.
На місці події залучили 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Загиблих та травмованих немає.
Причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи.
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9 лютого, о 10:01, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А, що у Святошинському районі столиці, повідомляє МВС України.
До місця виклику направили рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття встановили, що в медичному кабінеті на 1-поверсі 2-поверхового дитячого садочку сталося загоряння в холодильнику. Займання ліквідували персоналом садочку за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів.
Рятувальники в ході розвідки евакуювали 124 дитини, через те, що було сильне задимлення в кімнатах закладу. Через погодні умови, дітей помістили у два автобуси. Повертатися до садочку було небезпечно, адже через провітрювання приміщень у садочку було холодно. Крім того, вогнеборці допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобісів. Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.
На місці події залучили 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.
Загиблих та травмованих немає.
Причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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