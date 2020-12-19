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В дитячому садочку у Києві сталася пожежа, евакуювали понад 100 дітей

В дитячому садочку у Києві сталася пожежа, евакуювали понад 100 дітей
Внаслідок пожежі в дитячому садочку у Києві евакуювали 124 дитини.

9 лютого, о 10:01, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А, що у Святошинському районі столиці, повідомляє МВС України.

До місця виклику направили рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття встановили, що в медичному кабінеті на 1-поверсі 2-поверхового дитячого садочку сталося загоряння в холодильнику. Займання ліквідували персоналом садочку за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів.

Рятувальники в ході розвідки евакуювали 124 дитини, через те, що було сильне задимлення в кімнатах закладу. Через погодні умови, дітей помістили у два автобуси. Повертатися до садочку було небезпечно, адже через провітрювання приміщень у садочку було холодно. Крім того, вогнеборці допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобісів. Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.

На місці події залучили 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи.

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Теги: Київ, пожежа, дитсадок
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