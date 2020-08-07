вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі викрали позашляховик. ВІДЕО

У Луцьку вночі викрали позашляховик. ВІДЕО
У ніч на 9 лютого в районі вулиці Карпенка-Карого, що у Луцьку, викрали позашляховик AcuraMDX.

Інформацію про інцидент опублікувала в Інстаграмі користувачка під ніко jln__kln, - пишуть Волинські новини.

Авто з номерним знаком АС 1500ЕІ викрали вночі.

Як видно з камер відеоспостереження, зловмисник відкрив автомобіль дистанційно. Коли він підійшов до авто, то воно відразу відкрилось.

Тож усіх, хто бачив викрадений автомобіль, просять повідомляти за номером телефону: 098-81-61-342.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, авто, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Вінниччині під час розчищення доріг від снігу загинув комунальник
Сьогодні, 14:26
Новий помічник Поліщука розповів про те, як потрапив на цю роботу і що у його компетенції
Сьогодні, 14:00
У Луцьку вночі викрали позашляховик. ВІДЕО
Сьогодні, 13:51
В дитячому садочку у Києві сталася пожежа, евакуювали понад 100 дітей
Сьогодні, 13:43
На луцькій автостанції скасували понад 60% рейсів
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
З авто луцького депутата викрали сумку з грошима та документами З авто луцького депутата викрали сумку з грошима та документами
07 серпень, 2020, 18:27
У Луцьку вночі на Соборності викрали авто У Луцьку вночі на Соборності викрали авто
05 листопад, 2019, 11:30
Вибили скло та забрали «бананку»: у луцькому парку обікрали автівку. ФОТО Вибили скло та забрали «бананку»: у луцькому парку обікрали автівку. ФОТО
18 вересень, 2019, 18:38
Волиняни, які вкрали автівку у Луцьку, поцупили ще десяток елітних машин. ФОТО Волиняни, які вкрали автівку у Луцьку, поцупили ще десяток елітних машин. ФОТО
22 травень, 2019, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У День закоханих на Волині офіційно поєднають серця 18 пар
Сьогодні, 15:15
 0
Через негоду понад 130 шкіл на Волині перевели на дистанційне навчання
Сьогодні, 15:02
 0
На Вінниччині під час розчищення доріг від снігу загинув комунальник
Сьогодні, 14:26
 0
Новий помічник Поліщука розповів про те, як потрапив на цю роботу і що у його компетенції
Сьогодні, 14:00
 0
У Луцьку вночі викрали позашляховик. ВІДЕО
Сьогодні, 13:51
 0
Медіа
відео
1/8