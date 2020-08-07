У Луцьку вночі викрали позашляховик. ВІДЕО
Сьогодні, 13:51
У ніч на 9 лютого в районі вулиці Карпенка-Карого, що у Луцьку, викрали позашляховик AcuraMDX.
Інформацію про інцидент опублікувала в Інстаграмі користувачка під ніко jln__kln, - пишуть Волинські новини.
Авто з номерним знаком АС 1500ЕІ викрали вночі.
Як видно з камер відеоспостереження, зловмисник відкрив автомобіль дистанційно. Коли він підійшов до авто, то воно відразу відкрилось.
Тож усіх, хто бачив викрадений автомобіль, просять повідомляти за номером телефону: 098-81-61-342.
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Інформацію про інцидент опублікувала в Інстаграмі користувачка під ніко jln__kln, - пишуть Волинські новини.
Авто з номерним знаком АС 1500ЕІ викрали вночі.
Як видно з камер відеоспостереження, зловмисник відкрив автомобіль дистанційно. Коли він підійшов до авто, то воно відразу відкрилось.
Тож усіх, хто бачив викрадений автомобіль, просять повідомляти за номером телефону: 098-81-61-342.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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