Коли в Україні запрацює накопичувальна пенсійна система і для чого її вводити





Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді»,



Прем'єр зазначив, що наразі уряд активно працює над впровадженням накопичувальної пенсійної системи разом із профільним комітетом Верховної Ради. За словами голови уряду, введення накопичувальної пенсійної системи має не лише забезпечити гідну пенсію всім українцям в майбутньому, а й є елементом інвестиції в економіку. Оскільки накопичувальна пенсійна система, як уточнив Шмигаль, «це один з найбільших інвесторів у тих економіках, де вона існує».



«Ми будемо рухатися у напрямку створення накопичувальної системи. На сьогодні, я вже про це говорив, солідарна пенсійна система вичерпує себе як та система, яка дає можливість отримати достойні пенсії. Тому запровадження накопичувальної системи має під собою дві основи. Це, по-перше, забезпечення достойних пенсій нашим громадянам у майбутньому та нам усім і це елемент інвестиції в економіку, тому що накопичувальна пенсійна система – це один з інвесторів у тих економіках, де вона існує. Впевнений, що цього року ми всі побачимо вже запровадження законодавства і запровадження такої накопичувальної системи в Україні», - заявив Шмигаль.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Запровадити накопичувальну пенсійну систему в Україні планують вже у 2021 році.Про це заявив прем'єр-міністрна форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», інформує ТСН.Прем'єр зазначив, що наразі уряд активно працює над впровадженням накопичувальної пенсійної системи разом із профільним комітетом Верховної Ради. За словами голови уряду, введення накопичувальної пенсійної системи має не лише забезпечити гідну пенсію всім українцям в майбутньому, а й є елементом інвестиції в економіку. Оскільки накопичувальна пенсійна система, як уточнив Шмигаль, «це один з найбільших інвесторів у тих економіках, де вона існує».«Ми будемо рухатися у напрямку створення накопичувальної системи. На сьогодні, я вже про це говорив, солідарна пенсійна система вичерпує себе як та система, яка дає можливість отримати достойні пенсії. Тому запровадження накопичувальної системи має під собою дві основи. Це, по-перше, забезпечення достойних пенсій нашим громадянам у майбутньому та нам усім і це елемент інвестиції в економіку, тому що накопичувальна пенсійна система – це один з інвесторів у тих економіках, де вона існує. Впевнений, що цього року ми всі побачимо вже запровадження законодавства і запровадження такої накопичувальної системи в Україні», - заявив Шмигаль.

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