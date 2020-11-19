У День закоханих на Волині офіційно поєднають серця 18 пар
Сьогодні, 15:15
Повідомили, скільки пар закоханих одружаться на Волині у День святого Валентина, що відзначають 14 лютого.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фесбуці.
Так, у Львівській області 14 лютого виявили бажання зареєструвати шлюб 26 пар, у Волинській області - 18 пар, у Рівненській області – 16 пар.
Цього дня Львівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Рівненський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть з 08:00 до 20:00 години та братимуть участь у всеукраїнській акції, ініційованій Міністерством юстиції України - «Кохання поза часом 2021». Закохані пари зможуть: подати заяву про державну реєстрацію шлюбу у атмосфері свята кохання; зареєструвати шлюб; відзначити ювілей весілля.
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Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фесбуці.
Так, у Львівській області 14 лютого виявили бажання зареєструвати шлюб 26 пар, у Волинській області - 18 пар, у Рівненській області – 16 пар.
Цього дня Львівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Рівненський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть з 08:00 до 20:00 години та братимуть участь у всеукраїнській акції, ініційованій Міністерством юстиції України - «Кохання поза часом 2021». Закохані пари зможуть: подати заяву про державну реєстрацію шлюбу у атмосфері свята кохання; зареєструвати шлюб; відзначити ювілей весілля.
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