У День закоханих на Волині офіційно поєднають серця 18 пар





Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фесбуці.



Так, у Львівській області 14 лютого виявили бажання зареєструвати шлюб 26 пар, у Волинській області - 18 пар, у Рівненській області – 16 пар.



Цього дня Львівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Рівненський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть з 08:00 до 20:00 години та братимуть участь у всеукраїнській акції, ініційованій Міністерством юстиції України - «Кохання поза часом 2021». Закохані пари зможуть: подати заяву про державну реєстрацію шлюбу у атмосфері свята кохання; зареєструвати шлюб; відзначити ювілей весілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, скільки пар закоханих одружаться на Волині у День святого Валентина, що відзначають 14 лютого.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фесбуці.Так, у Львівській області 14 лютого виявили бажання зареєструвати шлюб 26 пар, у Волинській області - 18 пар, у Рівненській області – 16 пар.Цього дня Львівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Луцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану, Рівненський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть з 08:00 до 20:00 години та братимуть участь у всеукраїнській акції, ініційованій Міністерством юстиції України - «Кохання поза часом 2021». Закохані пари зможуть: подати заяву про державну реєстрацію шлюбу у атмосфері свята кохання; зареєструвати шлюб; відзначити ювілей весілля.

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