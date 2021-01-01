В Україні шахраї почали друкувати фальшиві паспорти про щеплення від коронавірусу





Охочих купити "липові" документи вистачає. Серед них ті, хто прагне якнайшвидше поїхати за кордон, а також затяті противники вакцин, - пише видання



Під час пандемії у шахраїв з'являються дедалі нові схеми незаконного заробітку. Щойно в Україні почали обговорювати тему введення паспортів вакцинації, у різних месенджерах і на форумах з'явились пропозиції про купівлю таких документів.



Найчастіше організатори такої схеми поки з'ясовують настрій населення щодо бажання придбати підроблену довідку або паспорт вакцинації. Як з'ясувалося, охочі є. Так, це люди, які бояться робити щеплення від коронавірусу, оскільки начиталися про те, що після нього є ускладнення.



Також серед потенційних покупців – затяті противники щеплень, які не хочуть колоти жодні вакцини.



OBOZREVATEL зв'язався телефоном із чоловіком, який, за його словами, "готовий допомогти" в цьому питанні.



"Ну, ви ж бачите, наш президент уже заявив, що з 10 лютого в країні почнеться кампанія зі щеплення. Зрозуміло, що насамперед прищеплять медиків, поліцейських, працівників шкіл та садочків. Але незабаром почнуть колоти всіх. Скільки буде коштувати ця вакцина в приватних лабораторіях, поки невідомо. Але мені вже говорили, що не менш ніж 1500 грн. А за кордон можна буде поїхати тільки з документом про щеплення. Тому якщо ви зацікавлені, то я вам "ікну" тут про початок, а ви вже самі вирішуйте", – сказав нам чоловік.



Точну ціну довідки він назвати відмовився. "Все буде залежати від ціни самого щеплення. Довідка точно буде дешевша, і зробити її можна дуже швидко. Буквально напередодні вашого вильоту за кордон. Відправите свої дані й з грошенятами прийдете на зустріч із кур'єром", – запевнив організатор.



Ну, а якщо буде треба, щоб на довідці стояв, наприклад, QR-код лабораторії, яка зробила щеплення, то посередник запевнив, що проблем із цим не буде: "Все буде точно за офіційним зразком, не переживайте".



За підробку сильно не покарають



Юристи хоч і не радять використовувати підроблені документи, у цьому разі – ковідні паспорти, проте відзначають, що серйозної відповідальності за такі правопорушення у нас не передбачено.



"Якщо у нас буде реєстр, в якому можна перевірити, чи дійсно ти отримав цей паспорт вакцинації, в такому разі підробка не пройде, її можуть виявити на кордоні і вас розвернуть додому. Я сумніваюся, що у нас з'явиться такий реєстр. Відтак можна тільки сподіватися, що на митниці ваша довідка викличе сумніви. Не важливо на якій – нашій чи вже за кордоном. Вас також можуть відправити додому, і для вас це будуть втрачені гроші та зіпсована відпустка", – каже OBOZREVATEL адвокат Андрій Вареник.



Щодо тих, хто виготовляє і продає підроблені довідки, то за словами адвоката, їм може загрожувати хіба що штраф у розмірі 1700 грн.



"Якщо це масове виробництво підроблених довідок і їх продаж, тоді слідчі ще можуть зацікавитися цією справою. Якщо ж це поодинокі випадки, то навряд чи. Продавець відбудеться переляком і штрафом", – говорить Вареник.



Інша річ, якщо той, хто скористався підробленим ковідним паспортом, раптом за кордоном захворіє. У такому разі на нього там можуть чекати неприємності. Тому що почнуть з'ясовувати, як він потрапив до цієї країни, звідки в нього довідка про вакцинацію тощо.



До слова, в Євросоюзі вже ухвалили рішення про розроблення єдиного сертифіката щеплення від COVID-19. Але поки він буде використовуватися тільки в медичних цілях. Чи стане він обов'язковим для туризму – з цього питання ще dtlenmcz дискусії. Зокрема тому, що є люди, яким щеплення можуть бути протипоказані. А також через те, що далеко не в усіх країнах таке щеплення буде обов'язковим, його можуть робити на бажання.



Водночас Грузія, наприклад, відкрила кордони для поїздок у свою країну. Але умовою перетину кордону є довідка про щеплення від COVID-19. Ті, у кого немає щеплення, повинні мати довідку з негативним ПЛР-тестом, а також здати повторно тест уже після прибуття в Грузію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні ще навіть не почалася вакцинація від COVID-19, а в мережі вже можна домовитися про отримання паспорта про те, що ти прищепився.Охочих купити "липові" документи вистачає. Серед них ті, хто прагне якнайшвидше поїхати за кордон, а також затяті противники вакцин, - пише видання OBOZREVATEL. Під час пандемії у шахраїв з'являються дедалі нові схеми незаконного заробітку. Щойно в Україні почали обговорювати тему введення паспортів вакцинації, у різних месенджерах і на форумах з'явились пропозиції про купівлю таких документів.Найчастіше організатори такої схеми поки з'ясовують настрій населення щодо бажання придбати підроблену довідку або паспорт вакцинації. Як з'ясувалося, охочі є. Так, це люди, які бояться робити щеплення від коронавірусу, оскільки начиталися про те, що після нього є ускладнення.Також серед потенційних покупців – затяті противники щеплень, які не хочуть колоти жодні вакцини.OBOZREVATEL зв'язався телефоном із чоловіком, який, за його словами, "готовий допомогти" в цьому питанні."Ну, ви ж бачите, наш президент уже заявив, що з 10 лютого в країні почнеться кампанія зі щеплення. Зрозуміло, що насамперед прищеплять медиків, поліцейських, працівників шкіл та садочків. Але незабаром почнуть колоти всіх. Скільки буде коштувати ця вакцина в приватних лабораторіях, поки невідомо. Але мені вже говорили, що не менш ніж 1500 грн. А за кордон можна буде поїхати тільки з документом про щеплення. Тому якщо ви зацікавлені, то я вам "ікну" тут про початок, а ви вже самі вирішуйте", – сказав нам чоловік.Точну ціну довідки він назвати відмовився. "Все буде залежати від ціни самого щеплення. Довідка точно буде дешевша, і зробити її можна дуже швидко. Буквально напередодні вашого вильоту за кордон. Відправите свої дані й з грошенятами прийдете на зустріч із кур'єром", – запевнив організатор.Ну, а якщо буде треба, щоб на довідці стояв, наприклад, QR-код лабораторії, яка зробила щеплення, то посередник запевнив, що проблем із цим не буде: "Все буде точно за офіційним зразком, не переживайте".Юристи хоч і не радять використовувати підроблені документи, у цьому разі – ковідні паспорти, проте відзначають, що серйозної відповідальності за такі правопорушення у нас не передбачено."Якщо у нас буде реєстр, в якому можна перевірити, чи дійсно ти отримав цей паспорт вакцинації, в такому разі підробка не пройде, її можуть виявити на кордоні і вас розвернуть додому. Я сумніваюся, що у нас з'явиться такий реєстр. Відтак можна тільки сподіватися, що на митниці ваша довідка викличе сумніви. Не важливо на якій – нашій чи вже за кордоном. Вас також можуть відправити додому, і для вас це будуть втрачені гроші та зіпсована відпустка", – каже OBOZREVATEL адвокатЩодо тих, хто виготовляє і продає підроблені довідки, то за словами адвоката, їм може загрожувати хіба що штраф у розмірі 1700 грн."Якщо це масове виробництво підроблених довідок і їх продаж, тоді слідчі ще можуть зацікавитися цією справою. Якщо ж це поодинокі випадки, то навряд чи. Продавець відбудеться переляком і штрафом", – говорить Вареник.Інша річ, якщо той, хто скористався підробленим ковідним паспортом, раптом за кордоном захворіє. У такому разі на нього там можуть чекати неприємності. Тому що почнуть з'ясовувати, як він потрапив до цієї країни, звідки в нього довідка про вакцинацію тощо.До слова, в Євросоюзі вже ухвалили рішення про розроблення єдиного сертифіката щеплення від COVID-19. Але поки він буде використовуватися тільки в медичних цілях. Чи стане він обов'язковим для туризму – з цього питання ще dtlenmcz дискусії. Зокрема тому, що є люди, яким щеплення можуть бути протипоказані. А також через те, що далеко не в усіх країнах таке щеплення буде обов'язковим, його можуть робити на бажання.Водночас Грузія, наприклад, відкрила кордони для поїздок у свою країну. Але умовою перетину кордону є довідка про щеплення від COVID-19. Ті, у кого немає щеплення, повинні мати довідку з негативним ПЛР-тестом, а також здати повторно тест уже після прибуття в Грузію.

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