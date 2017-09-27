Суд обрав міру запобіжного заходу адвокату Шостаку, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 16:34
Адвокату Віктору Шостоку, якого спіймали на хабарі, суд обрав запобіжний захід - домашній арешт у нічний час.
Про це повідомила Волинська обласна прокуратура у коментарі для Інформаційного агентства ВолиньPost.
Натомість, прокурори подаватимуть апеляцію та наполягатимуть на триманні під вартою.
Нагадаємо, 3 лютого затримали адвоката, який вимагав у свого підзахисного 400 доларів США, які ніби призначалися для судді за позитивне рішення щодо скасування арешту на транспортний засіб. Згодом стало відоме ім'я юриста. Ним виявився Віктор Шостак, який свого часу захищав вбивцю 16-річної Каті Литкіної з Нововолинська.
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Про це повідомила Волинська обласна прокуратура у коментарі для Інформаційного агентства ВолиньPost.
Натомість, прокурори подаватимуть апеляцію та наполягатимуть на триманні під вартою.
Нагадаємо, 3 лютого затримали адвоката, який вимагав у свого підзахисного 400 доларів США, які ніби призначалися для судді за позитивне рішення щодо скасування арешту на транспортний засіб. Згодом стало відоме ім'я юриста. Ним виявився Віктор Шостак, який свого часу захищав вбивцю 16-річної Каті Литкіної з Нововолинська.
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