На Волині Volkswagen, що перевозив на причепі автівки, з'їхав у кювет. ВІДЕО





Про це інформує



Приблизно 16-ї години автомобіль марки Volkswagen LT, який перевозив на причепі два авто, з’їхав з дороги у кювет.



Як повідомляють очевидці ДТП, ймовірно, водій, який їхав зі сторони Держкордону, не впорався з керуванням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 лютого, у Ковелі на Сільмаші біля перехрестя вулиць Варшавська та Відродження трапилася аварія.Про це інформує "Ковель media". Приблизно 16-ї години автомобіль марки Volkswagen LT, який перевозив на причепі два авто, з’їхав з дороги у кювет.Як повідомляють очевидці ДТП, ймовірно, водій, який їхав зі сторони Держкордону, не впорався з керуванням.

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