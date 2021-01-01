На Волині Volkswagen, що перевозив на причепі автівки, з'їхав у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
Сьогодні, 9 лютого, у Ковелі на Сільмаші біля перехрестя вулиць Варшавська та Відродження трапилася аварія.
Про це інформує "Ковель media".
Приблизно 16-ї години автомобіль марки Volkswagen LT, який перевозив на причепі два авто, з’їхав з дороги у кювет.
Як повідомляють очевидці ДТП, ймовірно, водій, який їхав зі сторони Держкордону, не впорався з керуванням.
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Про це інформує "Ковель media".
Приблизно 16-ї години автомобіль марки Volkswagen LT, який перевозив на причепі два авто, з’їхав з дороги у кювет.
Як повідомляють очевидці ДТП, ймовірно, водій, який їхав зі сторони Держкордону, не впорався з керуванням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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