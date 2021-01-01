вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині Volkswagen, що перевозив на причепі автівки, з'їхав у кювет. ВІДЕО

На Волині Volkswagen, що перевозив на причепі автівки, з'їхав у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 9 лютого, у Ковелі на Сільмаші біля перехрестя вулиць Варшавська та Відродження трапилася аварія.

Про це інформує "Ковель media".

Приблизно 16-ї години автомобіль марки Volkswagen LT, який перевозив на причепі два авто, з’їхав з дороги у кювет.

Як повідомляють очевидці ДТП, ймовірно, водій, який їхав зі сторони Держкордону, не впорався з керуванням.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, аварія, кювет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд обрав міру запобіжного заходу адвокату Шостаку, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 16:34
Мер ще одного міста на Волині вийшов чистити місто від снігу лопатою. ФОТО
Сьогодні, 16:29
На Волині Volkswagen, що перевозив на причепі автівки, з'їхав у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
Хто з волинян може отримати «Орден Святого Пантелеймона»
Сьогодні, 15:43
У День закоханих на Волині офіційно поєднають серця 18 пар
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Пасажирку рейсового автобуса, який перекинувся у Любешівському районі, прооперували Пасажирку рейсового автобуса, який перекинувся у Любешівському районі, прооперували
05 лютий, 15:07
На Волині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами На Волині перекинувся рейсовий автобус з пасажирами
05 лютий, 10:07
Через аварію жителі Ковеля залишилися без води Через аварію жителі Ковеля залишилися без води
03 лютий, 02:14
У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО
01 лютий, 23:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі українці «світить» тюрма, бо вона пиячила і не доглядала за дитиною
Сьогодні, 16:45
 0
Суд обрав міру запобіжного заходу адвокату Шостаку, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 16:34
 0
Мер ще одного міста на Волині вийшов чистити місто від снігу лопатою. ФОТО
Сьогодні, 16:29
 0
На Волині Volkswagen, що перевозив на причепі автівки, з'їхав у кювет. ВІДЕО
Сьогодні, 16:24
 0
Хто з волинян може отримати «Орден Святого Пантелеймона»
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8