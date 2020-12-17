Мер ще одного міста на Волині вийшов чистити місто від снігу лопатою. ФОТО
Сьогодні, 16:29
Міський голова Нововолинська Борис Карпус і працівники установ долучилися до «Снігової толоки».
Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
Зауважують, що міський голова Борис Карпус спочатку у відеозверненні закликав усіх охочих долучитися до снігоприбирання. На його пропозицію відгукнулося чимало людей, працівників місцевих установ і підприємців. Кожен старався зробити свій внесок і допомогти комунальникам у ці непогожі дні.
Прибирали, зокрема, території соціальних об’єктів.
Міський голова попрацював біля амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 та Нововолинської центральної міської лікарні.
Культпрацівники наводили лад біля Палацу культури. Спортивний майданчик біля Нововолинського ліцею №1 прибирали тренери.
Підприємці та працівники магазинів, ресторанів очищують тротуари й доріжки біля своїх закладів.
Нагадаємо, вийти на вулицю на розчищати сніг закликав усіх і Ковельський міський голова Ігор Чайка. Він теж разом з колегами пішов розчищати Ковель від кучугур.
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Про це повідомляє Нововолинська міська рада.
Зауважують, що міський голова Борис Карпус спочатку у відеозверненні закликав усіх охочих долучитися до снігоприбирання. На його пропозицію відгукнулося чимало людей, працівників місцевих установ і підприємців. Кожен старався зробити свій внесок і допомогти комунальникам у ці непогожі дні.
Прибирали, зокрема, території соціальних об’єктів.
Міський голова попрацював біля амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 та Нововолинської центральної міської лікарні.
Культпрацівники наводили лад біля Палацу культури. Спортивний майданчик біля Нововолинського ліцею №1 прибирали тренери.
Підприємці та працівники магазинів, ресторанів очищують тротуари й доріжки біля своїх закладів.
Нагадаємо, вийти на вулицю на розчищати сніг закликав усіх і Ковельський міський голова Ігор Чайка. Він теж разом з колегами пішов розчищати Ковель від кучугур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Молодці.А трактора їздять з піднятими ковшами.Ще такого бардака не було.
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