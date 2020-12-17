Мер ще одного міста на Волині вийшов чистити місто від снігу лопатою. ФОТО

Міський голова Нововолинськаі працівники установ долучилися до «Снігової толоки».Про це повідомляє Нововолинська міська рада.Зауважують, що міський голова Борис Карпус спочатку у відеозверненні закликав усіх охочих долучитися до снігоприбирання. На його пропозицію відгукнулося чимало людей, працівників місцевих установ і підприємців. Кожен старався зробити свій внесок і допомогти комунальникам у ці непогожі дні.Прибирали, зокрема, території соціальних об’єктів.Міський голова попрацював біля амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 та Нововолинської центральної міської лікарні.Культпрацівники наводили лад біля Палацу культури. Спортивний майданчик біля Нововолинського ліцею №1 прибирали тренери.Підприємці та працівники магазинів, ресторанів очищують тротуари й доріжки біля своїх закладів.Нагадаємо, вийти на вулицю на розчищати сніг. Він теж разом з колегами пішов розчищати Ковель від кучугур.